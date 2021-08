"تويتر" تضيف ميزات جديدة لتعزيز منافسة spaces مع "كلوب هاوس"

كشفت شركة ”تويتر“ مالكة تطبيق التدوين المصغر الأشهر عالميا، أن فريقها أضاف مزايا جديدة إلى التطبيق من أجل تعزيز ودعم spaces الصوتية في منافستها لتطبيقات أخرى أهمها cloubhouse.

وتختبر شركة ”تويتر“ حاليا خيارا جديدا من شأنه أن يسمح لمضيفي الغرف الصوتية Spaces بإضافة علامات المواضيع إلى الغرف؛ مما يساعد على زيادة الوصول إلى أقصى حد.

وتحاول الشركة الآن التركيز بشكل أكبر على الغرف الصوتية، مع إضافة علامة تبويب مخصصة وأدوات تسليط الضوء الجديدة، في محاولة لتعزيزها بعد فشل ميزة التغريدات المؤقتة Fleets، واضطرار الشركة إلى إلغائها بعد 8 أشهر من إطلاقها.

👋 We're working on making it easier to share and discover Spaces you are interested in. Here's a prototype built by one of our engineers @linukxxx, of a way for hosts to tag their Spaces with Twitter Topics. pic.twitter.com/qpUNcQ0ZBs

— Kim (@kim_yle) August 11, 2021