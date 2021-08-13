مطرزة بالألماس.. بنتلي تكشف عن أول سياراتها الكهربائية

كشفت شركة ”بنتلي موتورز“ البريطانية الشهيرة عن سيارة ”فلاينج سبير مولينير“ Bentley Flying Spur Mulliner الجديدة الفاخرة عالية الأداء، وهي نسخة خاصة من Flying Spur السيدان، كما أنها أول سيارة كهربائية من الشركة.

تعد السيارة الجديدة، العضو الثالث في التشكيلة الجديدة، كما تتربع على قمة عائلة Flying Spur، وتجمع بين أرقى ما في العمل اليدوي بأصالته والفخامة التي تحبس الأنفاس، كما أنها السيدان الأفخم التي أنتجها قسم مولينير التابع لبنتلي على الإطلاق.

وتم الكشف عن السيارة في ”أسبوع مونتيري للسيارات“ في كاليفورنيا، وجرى تصميمها، على أنها سيارة بأربعة أبواب ”فاخرة بشكل استثنائي“، وهي أول سيارة كهربائية من ”بنتلي مولينر“.

وهناك أيضا نسخة هجينة من السيارة كشف عنها في يوليو من هذا العام، كجزء من إستراتيجية بنتلي ”Beyond100“ لتحقيق الاستدامة وحيادية الكربون لمكافحة تغير المناخ، وإضفاء الطابع الكهربائي على سلسلة سيارتها الجديدة.

وجاءت بإجمالي قوة 544 حصانا، و750 نيوتن متر بمدى يبلغ 40 كم، كما تلقت العديد من التحسينات أكدت في ذات الوقت على فخامتها.

وتتوفر Flying Spur Mulliner بثلاثة محركات، جاء تجهيز الإصدار الحصري من Flying Spur مزودا بمحطة طاقة هجينة، تشتمل على نظام حركي مكون من نوعين مختلفين ( الوقود والكهرباء) لتخزين الطاقة.

ويولد محرك V6 سعة 2.9 لتر والمحرك الكهربائي، طاقة إجمالية تبلغ 544 حصانا، ما يسمح للسيارة الهجينة بالتسارع إلى 100 كم / ساعة في 4.3 ثانية بسرعة قصوى تبلغ 285 كم / ساعة.

يضاف إلى ذلك محركا بنزين ثماني واثنتي عشر أسطوانة V8 أو W12 مع 4 و6 لترات، يوفران تسارعا يصل إلى 100 كم / ساعة في 4.1 ثانية و3.8 ثانية على التوالي.

كما تم تزويد السيارة بعجلات مصقولة مقاس 22 بوصة، وشبك أمامي مزدوج جديد، وطاولات صغيرة بالكراسي الخلفية قابلة للسحب كهربائيا، وخياطة فريدة من نوعها على شكل ماسي للمقاعد.

وحصلت السيارة على إضاءة لعتبات الأبواب، ويتوفر التصميم الداخلي المصنوع يدويا بثمانية ألوان. بالإضافة إلى ساعة Mulliner الفضية المصقولة والسقف البانورامي.

وتتماشى الشبكة الأمامية ”الماسية المزدوجة“ والشبكة الأمامية السفلية من الكروم مع فتحات التهوية الجانبية التي تحمل علامة Mulliner المصممة حسب الطلب وأغطية المرايا المطلية باللون الفضي.

واستغرقت الشركة عاما ونصف من أجل حياكة مقصورات بنتلي بتقنية التطريز بالألماس، حيث تحتوي كل ماسة على 712 غرزة فردية.