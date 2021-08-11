سامسونغ تزيح الستارة عن ساعتي Galaxy Watch 4 و Watch4 Classic‎‎

أزاحت شركة سامسونغ، خلال حدث Unpacked Galaxy، الذي تم عقده، اليوم الأربعاء، الستارة عن ساعتين جديدتين، هما: Galaxy Watch 4 و Watch 4 Classic.

وكشفت سامسونغ عن أولى ساعاتها الذكية التي تعتمد على نظام Wear OS 3 من الشركة ذاتها، وتأتي هذه الأجهزة بتصميم عصري ومزودة بمجموعة من المستشعرات.

وتعد ساعة ”Galaxy Watch4“ خيارًا عصريًا وأنيقًا مع حزام مطاطي وما تسميه الشركة بإطار رقمي، بينما تأتي ”Galaxy Watch4 Classic“ بإطار دوار، وجسم مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، على الرغم من التصاميم المختلفة، وتشترك الاثنتان في الغالبية العظمى من مكوناتهما الداخلية.

الشاشة

تتميز كلتا الساعتين الذكيتين الجديدتين بشاشة Super AMOLED دائرية، وغطاء معدني، وتصل شاشة Galaxy Watch4 بحجمين الأول، 44 مم مع (شاشة مقاس 1.36 بوصة بدقة 450 × 450 بكسل) و40 مم (شاشة مقاس 1.19 بوصة بدقة 396 × 396 بكسل)، بينما تأتي ساعة Watch4 Classic في مقاسين 46 مم و42 مم مع الاحتفاظ بأقطار الشاشة نفسها.

المعالج والذاكرة

زودت سامسونغ ساعتيها بمعالج Exynos W920 الجديد كليًا من سامسونغ والذي تم تصميمه باستخدام عملية 5 نانومتر، ويوفر لهما هذا المعالج دفعة كبيرة من حيث قوة المعالجة، والتي ستكون مطلوبة لتشغيل الآلاف من تطبيقات Wear OS بسلاسة.

كما تحتوي الساعات الذكية على 1.5 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و16 غيغابايت من ذاكرة تخزين داخلية.

أجهزة الاستشعار

من جانبها، أكدت شركة سامسونغ، أن سلسلة Watch 4 موجهة نحو الأشخاص المهتمين بالصحة مع الكثير من الميزات الجديدة، ومستشعر 3 في 1 المعاد تصميمه بالكامل.

وتحتوي الأجهزة الذكية تلك على العديد من المستشعرات النشطة بيولوجيًا الموجودة على الجزء الخلفي، بما في ذلك PPG لقياس تدفق الدم، ومستشعر ECG لتخطيط ضربات القلب، ومستشعر BIA قادر على قياس تكوين العظام، ونسب الدهون في العضلات، والأنسجة بجسم الإنسان.

أيضًا، بفضل واجهة One UI Watch التي تستند إلى نظام التشغيل Wear OS 3، يمكن للأجهزة القابلة للارتداء تتبع أكثر من 100 نشاط لياقة مختلف، ويمكن توصيل بعضها إلى تلفزيون سامسونغ.

ويمكن لهذه الأجهزة القابلة للارتداء أيضًا تتبع النوم، ومستويات الدم، والأكسجين SpO2، والإجهاد وإخطارك أيضًا إذا كنت تشخر أثناء النوم.

ويمكن لنظام One UI Watch الآن مزامنة وضع عدم الانزعاج أو وضع الطيران (DND)، وحظر المتصلين والإنذارات المهمة من هاتفك، كما تدعم أيضًا العديد من الإيماءات؛ بما في ذلك إيماءة الرسغ لتأكيد المكالمة، أو هز الرسغ لرفضه.

كما أنها تتميز بدعم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وأجهزة استشعار مختلفة، بما في ذلك مقياس التسارع، ومقياس الضغط الجوي، والبوصلة، والجيروسكوب، ومستشعر معدل ضربات القلب لتتبع النشاط واللياقة البدنية.

عودة الإطار الدوار

تتميز Galaxy Watch 4 Classic بإطار دوار مفضل، وغلاف من الفولاذ المقاوم للصدأ، فيما تأتي Galaxy Watch 4 بهيكل من الألومنيوم.

وتتميز كلتا الساعتين أيضًا بتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء (حتى 5 بار / 50 متر)، كما تأتي كل من الساعتين مع أحزمة ساعة قياسية مقاس 20 مم.

وتشمل ميزات الاتصال لهذه الساعات الذكية دعم لتقنية Bluetooth 5.0 و Wi-Fi ثنائية النطاق b / g / n و NFC، وستكون متاحة أيضًا في متغيرات LTE.

كما تسمح الساعات الذكية للمستخدمين أيضًا بالتبديل بين تشغيل ANC (إلغاء الضوضاء النشط)، وإيقاف تشغيل ANC، وميزات الصوت المحيط، ويمكن للساعتين الرد على المكالمات، وذلك بفضل وجود ميكروفون، ومكبر صوت.

البطارية والشحن

تعمل المتغيرات الأصغر من الساعات الذكية ببطارية 247 مللي أمبير في الساعة، بينما تأتي المتغيرات الأكبر مزودة ببطارية 361 مللي أمبير في الساعة، ويمكن أن توفر ما يصل إلى 40 ساعة بشحنة واحدة، بينما إعادة شحن البطارية من 0 إلى 100 ”أقل من ساعتين“، وتتوافق كلتا الساعتين الذكيتين مع الشحن اللاسلكي Qi، مرفقًا بمحول شحن لاسلكي.

الألوان والسعر

تتوافر ساعة Galaxy Watch4 باللونين الأسود والفضي؛ ويتميز مقاس 44 مم باللون الأخضر، بينما يمكن أيضًا شراء الموديل الأصغر مقاس 40 مم باللون الذهبي الوردي، ويبدأ السعر من 315.77 دولار، ولكن هذا للساعة التي تعمل بتقنية البلوتوث فقط مقاس 40 ملم.

وتأتي ساعة Galaxy Watch4 Classic باللونين الأسود أو الفضي، بسعر يبدأ من 433.15 دولارًا، ولكن هذا للساعة التي تعمل بتقنية البلوتوث فقط مقاس 42 مم فقط، وستتوافر جميع الأجهزة القابلة للارتداء، اعتبارًا من 27 أغسطس، في أوروبا.