بسبب كورونا.. سوق المكانس الروبوتية الذكية يشهد طفرة هائلة‎‎

يشهد سوق المكانس الكهربائية الروبوتية الذكية إقبالا هائلا وشعبية متزايدة بين المستهلكين، خاصة تلك التي تتصل بشبكة الواي فاي والبلوتوث منها.

وبحسب تقرير نشره موقع ”businesswire“، يرصد خبراء السوق تطورا لافتا في سوق المكانس الذكية الروبوتية، حيث أصبح يتم التحكم فيها بالأوامر الصوتية وتأتي بميزات التنقل الذكية وغيرها.

وبدأت الشركات في السنوات الأخيرة الاهتمام بهذه الصناعة بشكل كبير، وأصبحت تصنع أجيالاً بعد أخرى وتضم ترقيات متميزة لهذه المنتجات الذكية.

وأصبحت المكانس الكهربائية الروبوتية تأتي مع ميزات الذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي لتجنب الاصطدام بالجدران وتنظيف الأرضيات بشكل أفضل لتلبية احتياجات المستهلك المتغيرة.

وتشير توقعات الاقتصاديين إلى أن السوق العالمي للمكانس الكهربائية الروبوتية ينمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 23.2% من 2021 إلى 2028 ليصل إلى 15.4 مليار دولار بحلول عام 2028.

ومن المتوقع أن يصل سوق المكانس الكهربائية الروبوتية العالمية من حيث الحجم إلى 60.9 مليون وحدة بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.7% من 2021 إلى 2028.

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إضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد المتزايد على الأجهزة المنزلية الذكية لأداء الأعمال المنزلية وأنماط حياة المستهلك المزدحمة يدعم نمو سوق المكانس الكهربائية الروبوتية.

وبحسب التقرير، فقد فتحت جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد ومتحوراته الناتجة عنه آفاقًا جديدة للاعبين العاملين في سوق المكانس الكهربائية الآلية.

وسجل أقطاب صناعة المكانس الذكية زيادة في مبيعات المكانس الآلية بدءا من الربع الثاني من عام 2020 بسبب الحاجة إلى النظافة، والنظافة في المنازل والمساحات التجارية.

ويشير التقرير إلى أن أحد الأسباب الرئيسة التي دفعت المستهلكين إلى شراء تلك المكانس الكهربائية الروبوتية الذكية هو رغبتهم في منع انتشار الفيروس في محيطهم.

يمكن لهذه الأجهزة تنظيف ومسح الأرضيات بكفاءة من خلال الوصول إلى أسفل الأسرة والخزائن والطاولات. وأيضًا، أجبرت إعدادات العمل من المنزل المستهلكين على الحفاظ على نظافة منازلهم بسبب الوقت الطويل الذي يقضونه في المنزل.

ومع ذلك، فقد شهدت بداية عام 2020، مواجهة الشركات اضطرابات في سلاسل التوريد والمبيعات بسبب عمليات الإغلاق على مستوى البلدان في عدة مناطق.

وبناءً على النوع، يتم تقسيم سوق المكانس الكهربائية الآلية إلى عدة أصناف، مثل روبوتات التنظيف وروبوتات التطهير والروبوتات الهجينة.

من المقدر أن يمثل قطاع روبوتات التنظيف الحصة الأكبر في عام 2021، بسبب الطبيعة غير المكلفة لهذه المنظفات، إضافة إلى ذلك، فإن تحول البنية التحتية التقليدية إلى منازل ومساحات تجارية جديدة تدعم الأجهزة الذكية يقود السوق.

وبناء على التطبيق، يتم تقسيم سوق المكانس الكهربائية الآلية إلى سكني وتجاري.

ومن المقدر أن يستحوذ القطاع السكني على الحصة الأكبر من السوق في عام 2021، بسبب زيادة اعتماد المكانس الكهربائية الروبوتية والعادية في المنازل، وأنماط الحياة المحمومة، مع الوقت لأداء الأعمال المنزلية، والمساعدات المنزلية باهظة الثمن في أمريكا الشمالية وأوروبا.