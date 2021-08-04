سامسونغ تختبر تحويلات الأموال الافتراضية على هواتف غالاكسي بدون إنترنت‎‎

أفادت تقارير بأن شركة ”سامسونغ إلكترونيكس“ قد تعاونت مع بنك كوريا (BOK) للمشاركة في البرنامج التجريبي للعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، الذي بدأه بنك كوريا في أواخر الشهر الماضي.

وبحسب التقارير، تريد شركة ”سامسونغ إلكترونيكس“ اختبار العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، وإمكانية استخدام الأنظمة القائمة على ”البلوكتشين“ على هواتفها الذكية من طراز غالاكسي.

ومن خلال اختباراتها التجريبية، تهدف الشركة إلى تحديد ما إذا كان من الممكن إكمال مدفوعات الهاتف المحمول باستخدام العملة الرقمية في حالة عدم توفر الإنترنت.

علاوة على ذلك، تحاول الشركة تحديد ما إذا كان من الممكن ”إرسال تحويلات CBDC إلى هواتف محمولة أخرى، أو إلى حسابات بنكية أخرى متصلة“.

وبحسب ما ذكره موقع ”سام موبيل“ المقرب من سامسونغ، فإن هذه هي ”النقاط الأساسية“ التي تستكشفها الشركة من خلال هذه الشراكة مع بنك كوريا، وفقاً لما أفاد به مسؤول في الشركة الكورية الجنوبية.

وبحسب الموقع، سيشارك فرع SDS من سامسونغ في البرنامج التجريبي للعملة الرقمية للبنك المركزي، لكنه لن يعمل بمفرده، وسيتم دعمه من قبل شركة تابعة تسمى Escor، وسينضم إليها كونسورتيوم Kakao لبدء المشروع.

وستعمل كل من سامسونج وكونسورتيوم Kakao على إطلاق البرنامج التجريبي المصمم لاختبار تحويلات عملات البنوك المركزية الرقمية بين مختلف البلدان.

وتقدم شركة سامسونغ لعملائها خدمة ”سامسونغ باي“ Samsung Pay للدفع الرقمي، وهي ”وسيلة مريحة وبسيطة للدفع عبر الهاتف الجوال لدى مجموعة مختارة من هواتف سامسونغ غالاكسي، وتعمل في الواقع في أي متجر تجزئة لديه إمكانية إيداع، تمرير، أو سحب بطاقتك، بحسب موقع الشركة.

ويمكن استخدام ”سامسونغ باي“ من خلال تحميل كافة بطاقاتك في أجهزتك لتتمكن من الدفع بشكل شخصي أو عبر التطبيق أو عبر الإنترنت، كما تقول الشركة، حيث تستخدم الخدمة ”النقل الممغنط الآمن“ MST والاتصال القريب المدى NFC لإجراء عملية الدفع عن طريق لمس الهاتف.

ويمكنك استعمال الخدمة في المتجر أو عبر التطبيق أو الانترنت من خلال تحميل بطاقاتك في أجهزتك والدفع بلمسة، حيث تعمل أحدث أجهزة سامسونغ في جميع الأماكن المفضلة، الأمر الذي يجعل هذه الخدمة طريقة الدفع الأكثر قبولاً عبر الجهاز المحمول، بحسب الشركة.