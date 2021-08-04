الكشف عن المواصفات الكاملة لسماعات "Galaxy Buds 2" اللاسلكية

تخلف سماعات ”Galaxy Buds 2“ اللاسلكية سماعات ”Plus Galaxy Buds“ الناجحة و ”Galaxy Buds Live“ الفريدة.

ومن المتوقع أن يكشف العملاق الكوري الجنوبي ”سامسونغ“ النقاب عنها رسميا خلال حدث ”Galaxy Unpacked“ المقرر عقده في 11 أغسطس/آب المقبل.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، تم الكشف عن صورة وأسعار سماعات ”Galaxy Buds 2“ اللاسلكية، واليوم، تم الكشف عن المواصفات الكاملة.

ووفقا لما ذكره المسرب التقني “ Snoopytech“ الموثوق به، ستأتي سماعات ”Galaxy Buds 2“ بتقنية ”Bluetooth 5.2″، بدلا من شرائح ”Bluetooth 5.0“ المستخدمة في سماعتي ”Galaxy Buds +“ و ”Galaxy Buds Pro“.

ومن المحتمل أن تدعم سماعات الأذن اللاسلكية القادمة برامج ترميز ”SBC“ و ”AAC“ و ”SSC“.

كما ستحتوي سماعات ”Galaxy Buds 2“ على خاصية إلغاء الضوضاء النشط (ANC ) ونمط ”شفافية الصوت“، بفضل ثلاثة ميكروفونات على كل سماعة أذن.

وتتميز كذلك بإعداد برنامج تشغيل مزدوج على غرار ”Galaxy Buds +“ و ”Galaxy Buds Pro“، وتحتوي كل سماعة أذن على مكبر صوت 11 مم ومكبر صوت 6.3 مم للحصول على صوت أغنى من سماعات الأذن ”TWS“ النموذجية.

وبالنسبة لعمر البطارية، يبدو أن عمر بطارية سماعة الأذن الفردية قد حقق نجاحا كبيرا مقارنة بـسماعات ”Plus Galaxy Buds“ عند إيقاف تفعيل إلغاء الضوضاء (ANC)، حيث يمكن أن تستمر ”Galaxy Buds 2“ لمدة 8 ساعات بشحنة واحدة، ومع تشغيل ”ANC“ ينخفض عمر البطارية إلى 5 ساعات فقط.

كما تحتوي العلبة المربعة المستديرة على طاقة كافية لشحن ”Galaxy Buds 2“ لمدة تصل إلى 13 ساعة (مع تشغيل ANC) أو 20 ساعة (مع إيقاف تشغيل ANC).

وتحتوي السماعات اللاسلكية على منفذ ”USB“ من النوع ”C“ وتدعم الشحن اللاسلكي ”Qi“، وتتميز أيضا بشحن سريع، ما يساعد سماعات الأذن على العمل لمدة تصل إلى 55 دقيقة مع شحن لمدة 5 دقائق فقط.

وحصلت ”Galaxy Buds 2“ على شهادة ”IPX7“ لمقاومة الماء.

وبالنسبة للتصميم، ستأتي سماعات ”Galaxy Buds 2“ اللاسلكية بتصميم مماثل داخل الأذن مثل سابقتها، وتم التأكيد مؤخرا على أنها ستتوفر للبيع في أربعة خيارات للألوان، ”الأسود، الأبيض، الأخضر، والبنفسجي“، وهناك تسريب يشير إلى توفر السماعة باللون الأصفر.

وتأتي سماعة ”Galaxy Buds2“ بمعايير ”AKG“ الصوتية، كما تتميز برأس للسماعة من السيليكون لدعم إلغاء الضوضاء، وتتضمن كل جهة من السماعة 2 من الميكروفونات في الجهة الخارجية، بينما يضم الجزء الداخلي من تصميم السماعة موصلات الشحن، وأجهزة استشعار لإدراك ارتداء المستخدم للسماعة اللاسلكية.

وبالنسبة للسعر، ستبلغ تكلفة سماعات ”Galaxy Buds 2“ حوالي 172.90 يورو (205.18 دولار أمريكي) بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، ومن المثير للاهتمام أن هذا يشبه سعر إطلاق ”Galaxy Buds +“ البالغة تكلفتها 170 يورو (201.74 دولار أمريكي).