الكشف عن مواصفات وتصميم أول جهاز لوحي من "ريلمي"

كشفت صور مسربة، عن التصميم الكامل ومواصفات أول جهاز لوحي من شركة الهواتف الصينية ”ريلمي“.

وكشف موقع ”OnLeaks“ المشهور بتسريباته التقنية، عن تفاصيل تصميم جهاز Realme Pad اللوحي والألوان الرسمية التي سينطلق بها قريبا إلى الأسواق.

ووفقا للصور، سيتوفر جهاز Realme Pad اللوحي القادم باللونين الرمادي والذهبي، وسيكون غلاف الجهاز مصنوعا من الألومنيوم.

ويمكن رؤية فتحة القلم بالقرب من السماعات السفلية ومنفذ USB-C.

ومن حيث المواصفات، فمن المقرر أن يأتي جهاز Realme Pad بشاشة مقاس 10.4 بوصة، مع إطارات نحيفة في محيط الشاشة، كما يتميز الجهاز بقياسات 246.1 في 155.8 في 6.8 مم.

وتضم الشاشة نتوءة للكاميرا الأمامية تقع في الجانب الأيمن من إطارات الجهاز، والتي تتميز بدقة 8 ميغابيكسل وفتحة عدسات f/2.8.

وفي الجزء الخلفي، يحتوي جهاز Realme Pad اللوحي على كاميرا أخرى بدقة 8 ميغابكسل، مع وجود علامة ريلمي التجارية في الزاوية السفلية.

وينطلق الجهاز اللوحي بذاكرة عشوائية 6 غيغابايت رام، مع سعة تخزين 64 غيغابايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر microSD.

وسيأتي جهاز Realme Pad اللوحي ببطارية عملاقة تبلغ سعتها 7100 مللي أمبير في الساعة.

ويتضمن الجهاز فتحة في الجانب الأيسر من الجزء السفلي لدعم تخزين قلم stylus، كما يضم منفذ USB-C.

وسيأتي الجهاز بـ4 من المكبرات الصوتية التي تنقسم إلى 2 من المكبرات في الجزء السفلي إلى جانب زر الطاقة، واثنين في الجزء العلوي.

ومن المتوقع إطلاق Realme Pad في الربع الثالث من هذا العام.

وفي الأسبوع الماضي، تم رصد جهاز Realme Book المحمول، وهو أول كمبيوتر محمول لشركة ريلمي، عبر قاعدة البيانات الصينية (3C).

ويشبه الكمبيوتر المحمول إلى حد كبير جهاز MacBook Air من شركة أبل وبعض أجهزة Windows من هواوي، كما يحتوى على منفذين USB-C على الجانب الأيسر بينما يحتوي الجانب الأيمن على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ومنفذ USB-A، ومن المتوقع أن يدعم أحد المنافذ شحن الجهاز USB PD.

ويحتوي الكمبيوتر المحمول Realme Book على شاشة 14 بوصة FHD LED مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3: 2. أيضا تدعم ريلمي الجهاز بتصميم معدني من الألومنيوم، ويأتي الجهاز _أيضا_ باثنين من المكبرات الصوتية في الجزء السفلي من جهاز Realme Book، أيضا يظهر قطع بحجم كبير لتبريد الجهاز.

ومن المتوقع أن يكون الكمبيوتر المحمول مدعوما بوحدات المعالجة المركزية Intel H35 أو H45 مع معالج Core i3 المتغير الأساسي وأعلى مستوى Core i5.