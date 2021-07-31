تسريبات جديدة عن مواصفات ساعة Galaxy Watch4 Classic

نشر موقع 91mobile تقريرا شارك فيه صورة حقيقية تكشف تصميم الساعة الذكية من سامسونغ Galaxy Watch4 Classic، وأعطى لمحة عما تحويها واجهة المستخدم الخاصة بالجهاز القابل للارتداء، قبل أيام قليلة من إطلاقها.

وفقًا للتقرير، ستكشف شركة ”سامسونغ“ النقاب عن ساعتي Galaxy Watch4 وWatch4 Classic الذكية في حدث Galaxy Unpacked القادم 11 أغسطس/ آب المقبل، لكن التقارير التي حملت تسريبات مسبقة، كشفت عما ستبدو عليه الأجهزة.

وتكشف الصورة الجديدة المسربة بأن الإصدار الكلاسيكي من Galaxy Watch 4 سيحوي إطارًا ماديًا دوارا، وسيأتي بخيارين من الألوان، الفضي والأسود.

وستحتوي الساعة الذكية على مفتاح مادي يقع على الحافة اليمنى، وستتوافر الساعة بثلاثة ألوان، لكن الصورة تظهر نوعين مختلفين فقط.

ومن حيث التكوين، ذكرت تسريبات سابقة أن سلسلة Galaxy Watch4 القادمة ستزود بمعالج Exynos W920 الجديد تمامًا، ومن المتوقع أن يقدم هذا المعالج سرعة معالجة أسرع 1.25 مرة من معالج Exynos 9110، وأداء رسوميات أكثر سلاسة بـ 8.8 مرة.

وسيتلقى المعالج دعمًا من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 1.5 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 16 جيجابايت، وتعد هذه زيادة مضاعفة في السعة مقارنة بـ Galaxy Watch 3، وأربعة أضعاف سعة Galaxy Watch Active 2. وتتوفر بثلاثة أحجام: 42 ملم، 44 ملم و46 ملم.

وإضافة إلى ذلك، ليس من المستغرب أن تكون ساعة Galaxy Watch4 Classic القادمة مزودة بمستشعر لقياس مستوى الأكسجين في الدم، ومراقبة معدل ضربات القلب والنوم للمستخدم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وميزة VO2 Max، وقياس SpO2 ونظام تحديد المواقع العالمي.

كما أنه من المتوقع أن تدعم الساعة الذكية تقنية مقاومة الماء 5ATM وشهادة MIL-STD-810G، كذلك تأتي مع شاشة مغطاة بزجاج حماية من نوع Gorilla Glass DX +.

وستستخدم ساعات سامسونغ الذكية واجهة One UI Watch، استنادًا إلى منصة Wear OS الجديدة، التي تم تطويرها بالاشتراك مع غوغل وسامسونغ وفيتبيت.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف المسرب التقني الشهير إيفان بلاس عن تصميم الجيل القادم من ساعة سامسونغ الذكية Galaxy Watch 4 Classic.

واستبق المسرب التقني إيفان بلاس المؤتمر المزمع عقده الشهر المقبل بنشره مقاطع فيديو بزاوية 360 درجة، يكشف من خلاله عن تصميم ساعة Galaxy Watch 4 Classic.