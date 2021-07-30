"ناسا" تؤجل إطلاق كبسولة الفضاء "ستارلاينر" إثر مشكلة فضائية

قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، إنها أرجأت، يوم الخميس، إطلاق كبسولة الفضاء ”ستارلاينر“ التي صنعتها شركة بوينغ إلى محطة الفضاء الدولية، بعدما خرجت المحطة المدارية عن السيطرة لفترة وجيزة؛ بسبب إعادة تشغيل غير مقررة لمحركات وحدة روسية التحمت بالمحطة في الآونة الأخيرة.

وتم إعلان تأجيل إطلاق كبسولة الفضاء ”ستارلاينر“ قبل يوم واحد من موعد انطلاقها من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا على متن صاروخ ”أطلس 5“ من إنتاج شركتي لوكهيد مارتن وبوينغ.

وقالت ناسا، إنها قررت مع بوينغ تأجيل موعد الإطلاق إلى الثالث من أغسطس/ آب.

وقالت كاثي لوديرز من (ناسا) للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف: ”أردنا التأكد من أن لدينا المتسع لإجراء تقييم كامل للوضع في المحطة الفضائية قبل إضافة مركبة أخرى إلى المحطة“.

وانتهت التجربة السابقة لإطلاق كبسولة الفضاء ”ستارلاينر“ غير المأهولة إلى المدار في عام 2019، بفشل كارثي تقريبا؛ لالتحام المركبة بالمحطة الفضائية.

وكانت وحدة ”ناؤوكا“ العلمية الروسية الجديدة، نجحت، الخميس، في الالتحام بمحطة الفضاء الدولية، وفق ما أعلنته وكالة الفضاء الروسية ”روسكوزموس“، بعد نحو 15 عاما من التأخير، والنكسات التقنية.

وأوضحت ”روسكوزموس“ عبر حسابها على ”تويتر“ أن “الالتحام تأكد بين وحدة +ناؤوكا+ المخبرية المتعددة الغرض ووحدة الخدمة +سفيزدا+ (…) التابعة لمحطة الفضاء الدولية“.

وكتب مدير روسكوزموس ”ديمتري روغوزين“، على ”تويتر“: ”حصل اتصال!“، للترحيب بأول التحام لوحدة روسية بمحطة الفضاء الدولية منذ 11 عاما.

وأوضحت الوكالة في بيان بعد ذلك أن ”بيانات القياس مِن بُعد، وتقارير طاقم محطة الفضاء الدولية، أظهرت أن الأنظمة الموجودة في المحطة ووحدة +ناؤوكا+ تعمل بشكل طبيعي“، مشيرة إلى أن الالتحام حصل، في الساعة 16,29 بتوقيت موسكو (13,29 ت غ)، أي بعد 3 دقائق من الموعد المحدد.

ويستلزم جعل ”ناؤوكا“ تعمل بكامل طاقتها، وتندمج في محطة الفضاء الدولية، عدة أشهر وسلسلة من الطلعات خارج المركبة.

وكانت هذه الوحدة العلمية انطلقت بواسطة صاروخ من طراز ”بروتون-إم“، في 21 تموز/يوليو 2021، من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان.

وأوضحت ”روسكوزموس“ أن ”ناؤوكا“ (علوم باللغة الروسية) هي أولا وقبل كل شيء وحدة مخبرية، لكنها ستوفر أيضا ”أحجاما إضافية لمحطات العمل، وتخزين البضائع، ومواقع لمعدات تجديد المياه والأكسجين“.