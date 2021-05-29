"ناسا" تنشر صورة جديدة لمجرة درب التبانة

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ صورة جديدة لمجرة درب التبانة، على بعد 26000 سنة ضوئية من الأرض، تم التقاطها بواسطة مرصد ”تشاندرا“ الفضائي للأشعة السينية، الذي يصور مليارات النجوم والثقوب السوداء في قلب المجرة.

وقال عالم الفلك دانيال وانغ إنه أمضى عامًا لإنشاء الصورة أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مضيفًا: ”ما نراه في الصورة هو نظام بيئي عنيف ونشط في وسط مجرتنا“.

وتابع وانغ: ”هناك الكثير من بقايا المستعرات الأعظمية والثقوب السوداء والنجوم النيوترونية في المجرة.. إنها تشبه النظام البيئي.. مراكز المجرات هي مكان الحركة وتلعب دورًا هائلاً في تطورها“.

يُذكر أن تلسكوب تشاندرا الفضائي حقق عددًا كبيرًا من الاكتشافات، بما في ذلك أول صورة ضوئية لبقايا المستعر الأعظم Cassiopeia A، فضلًا عن أول انبعاث للأشعة السينية من الثقب الأسود من منطقة Sagittarius A، واكتشف أيضًا نوعًا جديدًا من الثقوب السوداء في مجرة M82.

كما تمكن المرصد من عرض لقطات متتابعة لسحابة حطام المستعر الأعظم، وموجات صدمة ناتجة عن انفجار في أكتوبر 2019، كما التقط أيضًا صورة لنجم ظهر في السماء على هيئة ”كف“.