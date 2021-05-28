لأول مرة.. تجول افتراضي في الأماكن الداخلية عبر "غوغل مابس"

طرحت غوغل لأول مرة ميزة جديدة على ”غوغل مابس“، تتيح جلب التنقل عبر التجوّل الافتراضي إلى ”أماكن داخلية“ واتجاهات تنقل ”تفصيلية“ للطرق.

وذكر موقع ”تيتش غايد“ أن الميزة الجديدة ستعمل عبر 70 محطة قطار ومترو مزدحمة عبر سيدني بأستراليا في الوقت الحالي، متوقعة التوسع إلى أسواق رئيسة أخرى في أستراليا والخارج.

وتدعم ميزة التجوّل الافتراضي الجديدة إلقاء نظرة فاحصة على أماكن داخلية، واستكشاف مشاهد جديدة لشكل وجهتك التالية.

وتشير التقارير إلى أن صعوبة التنقل بمحطات القطار والمطارات ومراكز التسوق وغيرها من الأماكن الداخلية المزدحمة يعد أمرًا صعبًا، خاصة عندما يكون لديك جدول زمني ضيق.

وتساعد ميزة التجوّل الافتراضي في التعرف على تخطيط المبنى وكيفية الوصول إلى وجهتك الداخلية في أسرع وقت ممكن.

أنشأت غوغل الميزة بالتعاون مع برنامج معلومات التنقل الحكومي Transport for NSW في أستراليا، لمساعدة الناس على رسم خريطة لرحلاتهم داخل المحطات، تقول غوغل إن الخرائط تدعم اتجاهات التنقل التفصيلية للطرق التي يمكن الوصول إليها في 70 محطة قطار ومترو أنفاق مزدحمة في سيدني.

وأضاف عملاق البحث العالمي، وفقاً للتقرير، أن ”هذه الأدوات تتيح للأشخاص العثور على أفضل المداخل والمخارج واللافتات والطرق، التي يسهل الوصول إليها داخل المحطة، وتوقع أوقات السفر العابر على طول هذه الطرق بشكل أفضل“.