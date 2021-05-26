"لينوفو" تكشف رسميا عن ثلاثة أجهزة لوحية جديدة

كشفت شركة ”لينوفو“ أكبر شركة مصنعة لأجهزة الكمبيوتر في العالم النقاب الأربعاء، عن ثلاثة أجهزة لوحية أخرى، وهي ”Lenovo Pad Pro“ و“Lenovo Pad Plus“ و“Lenovo Pad 11″.

Lenovo Pad Pro 2021

يتميز جهاز ”Lenovo Pad Pro“ للعام 2021 بشاشة OLED بحجم 11.5 بوصة، ومعدل تحديث يبلغ 90 هيرتو، ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، وأبعاد 16:10، كما يدعم الجهاز تغطية لونية بنسبة 100% ، أيضًا تدعم الشاشة سطوع 420 شمعة والذي يصل إلى 600 شمعة، مع ميزة التعتيم.

ويتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج ”Snapdragon 870″، ويدعم قلم ”stylus“ اختياري بمستويات نقر 4096، ويتضمن جهاز ”Lenovo Pad Pro“ دبوس ”pogo“ في الجزء السفلي، لدعم اقتران لوحة مفاتيح مميزة بلوحة تتبع أيضًا.

كما يأتي الجهاز اللوحي بتصميم نحيف وخفيف للغاية، بقياس 5.8 مم، ووزن 485 غرامًا، ويحزم الجهاز اللوحى بطارية بقدرة 8600 مللى امبير، وهو ما يكفي لمدة 15 ساعة من تشغيل الفيديو، أو 8 ساعات من التصفح.

ويضم جهاز ”Lenovo Pad Pro“ اللوحى 4 من مكبرات ”JBL“ الصوتية بقدرة 1.5واط لكل مكبر، وبإجمالي 6 واط، كما يدعم الجهاز تقنية ”Dolby Atmos“.

ويأتي الجهاز مزودًا بذاكرة عشوائية 6 غيغابايت رام في ”LPDDR5″، وسعة تخزين 128 غيغابايت في ”UFS 3.1″، كما يدعم التخزين الخارجي عبر فتحة ”microSD“، أيضًا يحتوى الجهاز علي منفذ ”USB-C“، ويدعم تقنية ”Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1“.

ويحتوي جهاز ”Lenovo Pad Pro“ علي كاميرا خلفية مزدوجة، بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميغابيكسل، ومستشعر بدقة 5 ميغابيكسل بزوايا عرض واسعة، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل، مع مستشعر ”ToF“ للتعرف على الوجه، ومستشعر للبصمة في الإطار الجانبي.

ومن المقرر يتوفر ”Lenovo Pad Pro 2021“ للبيع في الصين في 31 أيار/ مايو الجارى، مقابل 2500 يوان صيني (390 دولارًا/ 320 يورو).

Lenovo Pad Plus 11

يتميز جهاز ”Lenovo Pad Plus 11“ بشاشة ”LCD“ بحجم 11 بوصة، ودقة عرض 2000 في 1200 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 60 هيرتز، وتقنية ”HDR“، ويضم أيضًا، 4 من مكبرات ”JBL“ الصوتية بقدرة 6وات، كما يدعم تقنية ”Dolby Atmos“ أيضًا، يدعم الجهاز قلم ”stylus“ إختياريًا.

ويتم تشغيل جهاز Lenovo Pad Plus بواسطة معالج Snapdragon 750G مقترنًا بذاكرة عشوائية 6 غيغابايت رام، وسعة تخزين 128 غيغابايت ، كما يدعم التخزين الخارجي عبر فتحة microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

ويحزم الجهاز اللوحي بطارية بقدرة 7700 مللى أمبير، مع دعم تقنية ”Quick Charge 3.0“ للشحن السريع، كما يحتوى الجهاز علي منفذ ”USB-C“ للشحن، وتدعم البطارية عمر شحن 12 ساعة من تشغيل الفيديو، أو التصفح.

ويأتي جهاز ”Lenovo Pad Plus 11“ بتقنية ”Wi-Fi 6“ والبلوتوث ”5.1“، و ”GPS“ كما يدعم معايير ”IP52“.

كما يضم الجهاز كاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميغابيكسل، وكاميرة أمامية بدقة 8 ميغابيكسل ومستشعر ”ToF“، كما يضم هذا الإصدار أيضًا دبوس ”pogo“ لدعم إتصال لوحة مفاتيح.

ومثل شقيقه، سيتم طرح ”Pad Plus“ للبيع في الصين في 31 أيار/ مايو، مقابل 1600 يوان صيني (250 دولارًا / 200 يورو).

Lenovo Pad 11

ويحتوى جهاز ”Lenovo Pad 11“ علي شاشة LCD بحجم 11 بوصة، ودقة عرض 2000 في 1200 بيكسل، كما يضم 4 من المكبرات الصوتية بقدرة 4 واط، كما يدعم تقنية ”Dolby Atmos“.

ويأتي جهاز ”Pad 11“ بكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 8 ميغابيكسل مع مستشعر ”ToF“.

ويتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج ”Snapdragon 662“ مقترنًا بذاكرة عشوائية 4 غيغابايت رام، وسعة تخزين 64 غيغابايت ، ويدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة ”microSD“ ويدعم قلم ”stylus“ اختياري.

كما يحزم الجهاز بطارية بقدرة 7700 مللي أمبير، مع دعم تقنية ”Quick Charge 3.0“ للشحن السريع، ومنفذ ”USB-C“ للشحن، ويدعم تقنية ”Wi-Fi 5“ ومعايير IP52.

ويتوفر ”Lenovo Pad 11“ للبيع بسعر 1100 يوان صيني (170 دولارًا/ 140 يورو).