صممه خبير من "أبل".. الكشف عن أول مكبر صوت منزلي ذكي في العالم ثلاثي القنوات

كشفت شركة Syng التي يمتلكها كريستوفر سترينغر أحد أبرز مصممي شركة ”أبل“ الأمريكية الأوائل الذين صنعوا الآيفون الأول في العام، عن مكبر صوت ذكي هو الأول من نوعه في العالم.

ويعتبر الجهاز الجديد أول مكبر صوت تريفونيك (ثلاثي القنوات) في العالم وذلك لأنه يوفر إمكانات صوتية مكانية تتجاوز صوت الستيريو الذي لطالما كان المعيار التقليدي.

وكان سترينغر عمل على مختلف المنتجات من HomePod إلى آيفون الأصلي خلال 22 عامًا قضاها في الشركة، قبل أن يؤسس شركته الخاصة ويخرج بأول منتجاتها مؤخرا.

وأهم ما يميز Cell Alpha أنه المكبر الصوت المنزلي الذكي المستقبلي المتصل مع التركيز على الصوت المكاني، ويكلف 1800 دولار، أو 1969 دولارا إذا كنت تريد النموذج المزود بقاعدة أرضية.

ويحتوي على مكبرات صوت مصممة لإنتاج الترددات المنخفضة في الأعلى والأسفل، وهي مرتبة في تكوين متوازن القوة، ويتم إقرانها بثلاثة مكبرات صوت متوسطة المدى موزعة، بحيث من المفترض أن يتم ربطها بواسطة منفذ عادم حراري صغير.

وبحسب شركة Syng فإن هذا الإعداد المكون من ثلاث مكبرات صوت ”تريفون“ قادر على تقديم الصوت بدقة بالغة حول الغرفة.

ويسمح لمكبر الصوت بملء غرفة كاملة بالصوت المحيطي، مما يوجد انطباعًا بأن أصواتًا أو أدوات معينة تأتي من مناطق مميزة من الغرفة.

وهناك 3 ميكروفونات مدمجة في الحامل لقياس هندسة المساحة الموجودة فيه، على غرار HomePod، مما يساعده في إيجاد انطباع عن الصوت المحيطي باستخدام مكبر صوت واحد فقط.

وتقول الشركة إن أحد المتحدثين قادر على تقديم الصوت المحيطي، ويمكن لأي شخص ينفق 5397 دولارا إقران ثلاث مكبرات صوت Cell Alpha معًا في غرفة واحدة للحصول على أقصى تعبير عن صوت التريفونيك.

وبحسب الشركة، الجهاز يدعم AirPlay 2 و Spotify Connect عبر الشبكة اللاسلكية، ويتم التعامل مع الاتصال المادي من خلال زوج من منافذ USB-C.

وتقول شركة Syng أيضًا إنها تخطط لإطلاق كابل USB-C إلى HDMI للسماح لـ Cell Alpha بالاتصال بأجهزة التلفاز.

ويتوفر Cell Alpha للشراء الآن من موقع Syng عبر الإنترنت، ومن المتوقع الشحن في غضون 6 إلى 8 أسابيع.