"وان بلس" تكشف رسميا عن المواصفات الكاملة لتلفزيون "OnePlus TV 40Y1"

تستعد شركة ”وان بلس“ الصينية، الأسبوع المُقبل، لطرح نموذج جديد من سلسلتها لأجهزة التلفزيون الذكية، وذلك بعد 10 شهور من إطلاق تشكيلتها.

وأكدت الشركة أنه سيتم إطلاق النموذج الجديد، الذي يحمل اسم ”OnePlus TV 40Y1″، في الهند بتاريخ الـ24 من شهر أيار/مايو الجاري.

وتكمن الاختلافات الوحيدة بين جهاز ”OnePlus TV 32Y1/43Y1″، الذي تم بيعه بالفعل، وجهاز ”OnePlus TV 40Y1“ الجديد، في الحجم والتوافر.

وسيحتوي التلفزيون الجديد على شاشة قياس 40 بوصة، وسيتم بيعه على موقع ”Flipkart“ الهندي، بالإضافة إلى موقع شركة ”وان بلس“ الرسمي.

وأصبحت الموديلات القديمة، التي كانت حصرية في البداية لشركة ”أمازون إنديا“، متوفرة الآن على موقع ”Flipkart“ أيضًا.

وسيحتوي التلفزيون الجديد على لوحة ”LCD“ بإضاءة خلفية ”LED“ بدقة (FHD 1920 × 1080 بكسل)، ويقال إن هذه الشاشة تأتي مع 93٪ من التدرج اللوني ”DCI-P3“ و 93٪ نسبة الشاشة إلى الجسم.

وسيتم تشغيل التلفزيون بواسطة مجموعة شرائح 64 بت غير معروفة، مقترنة بذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية 8 غيغابايت.

وسيعمل الجهاز بواسطة نظام التشغيل ”Android TV 9.0 Pie“ القديم مع خدمة تجميع محتوى ”OxygenPlay“، وسيدعم جميع خدمات البث الرائدة Google Chromecast“ ”Google Assistant“، وحتى ”Amazon Alexa“.

وسيأتي التلفزيون بدعم اتصال ”WiFi“ أحادية النطاق وبلوتوث 5.0، سيحتوي على جميع المنافذ الأساسية مثل ”2x HDMI ”و“2x USB “ و“RF“، ومنفذ الصوت الرقمي البصري، ومنفذ ”AV“ مركب 3 في 1 ومنفذ ”Ethernet“، كما سيحتوي التلفزيون على مكبرات صوت (20 واط) مع دعم تقنية ”Dolby Audio“.