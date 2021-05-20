سامسونغ تلجأ لطريقة فريدة للترويج لجهاز Galaxy Book Pro (صور)

ابتكرت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية طريقة إعلانية مذهلة وفريدة للترويج لجهازها الحاسوبي المحمول الجديد Galaxy Book Pro.

وركزت سامسونغ إعلانها على منطقة بشارع Fashion Street من سوق Spitalfields في العاصمة البريطانية لندن.

وبحسب موقع ”سام موبيل“، فإن تلك الطريقة التي روجت فيها الشركة الكورية لجهازها الجديد تجعل الإعلان الفريد الأكثر تشويقا.

ولجأت سامسونغ إلى تعليق جهازها الحاسوبي المتطور، الذي أعلنت عنه مؤخرا، بسلك معدني بين لوحي زجاج، ليكون على مرأى الجميع في الشارع.

ويقول الموقع، إنه بالنسبة لأي شخص لا يعرف ما الذي كان يبحث عنه، لكن الإعلان أوضح أنه جهاز Galaxy Book Pro، وهو كمبيوتر محمول ”نحيف مثل الهاتف“ و“قوي مثل الكمبيوتر“.

وكانت الفكرة هي عرض مدى نحافة تشكيلة Galaxy Book الجديدة، فجهاز Galaxy Book Pro الجديد – النموذج الذي تم استخدامه للإعلان – يبلغ سمكه 8.5 ملم عند فتحه بالكامل، وفي الواقع، يبدو نحيفا للغاية داخل الحاوية الزجاجية التي عادة ما تكون مخصصة للملصقات المسطحة.

وعلقت سامسونغ قائلة: ”لقد كان رائعا حين عرضه، ونأمل أن يترك Galaxy Book Pro انطباعا جيدا لدى قلة من الأشخاص الذين رأوه ويرغبون في شرائه“.

يذكر أن سامسونغ تبيع Samsung Galaxy Book وGalaxy Book Pro و Galaxy Book Pro 360 بأسعار تبدأ من 699 جنيها إسترلينيا و1099 جنيها إسترلينيا و1199 جنيها إسترلينيا على التوالي.