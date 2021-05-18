"فولوكوبتر" الألمانية تكشف النقاب عن تاكسي طائر دون طيار لنقل الركاب (فيديو)

كشفت شركة ”فولوكوبتر“ الألمانية الناشئة في مجال الطيران الكهربائي، عن تاكسي طائر دون طيار لنقل الركاب من الضواحي إلى المدينة.

وقالت الشركة إن التاكسي ”فولو كونيكت“ الذي يتسع لأربعة مقاعد مصمم بحيث يصل مداه إلى 64 ميلًا (100 كيلومتر)، ما يجعله مناسبًا تمامًا للرحلات بين الضواحي والمدينة.

ويتميز ”فولو كونيكت“ بتصميم هجين للرفع والدفع قد نراه عادة في الطائرات الهليكوبتر الصغيرة، ويتم تسهيل الرفع العمودي من خلال 6 مراوح موازية لجسم الطائرة ومتصلة بجناحين.

وكما يأتي بـ6 محركات كهربائية، ومروحتين كبيرتين على كل جانب، ويحتوى أيضًا على 3 عجلات تتراجع داخل وخارج بطن الطائرة أثناء الإقلاع والهبوط.

وقالت الشركة الناشئة التي تتخذ من ألمانيا مقرًا لها إن المركبة الجديدة يمكن أن تصل سرعة طيرانها إلى 112 ميلًا في الساعة (180كم/ساعة)، وسرعة قصوى تبلغ حوالي 155 ميلًا في الساعة (250كم/ ساعة).

من جانبه، قال فلوريان رويتر، الرئيس التنفيذي لشركة فولوكوبتر، إن هذا التاكسي سيساعد على التنقل داخل المدن مع تغطية مسافات أطول، كما أنه يجسد البعد التالي لمهمتنا لتقديم رحلات طيران ميسورة التكلفة، وفعالة، ومستدامة، للمدن في جميع أنحاء العالم.

وتسعى ”فولوكوبتر“ إلى بدء العمليات التجارية في سنغافورة بحلول العام 2023، وباعت بالفعل 1000 حجز لرحلات سياحية مدتها 15 دقيقة.