"كاسيو" تكشف عن ساعة "G Shock GBA900" الذكية

كشفت شركة ”كاسيو“ اليابانية النقاب عن ساعة جديدة من سلسلة ”G-SHOCK“، وهي مزيج من المكونات الرقمية والتناظرية.

وتأتي الساعة الجديدة تحت اسم ”G Shock GBA900“ والتي تعد من أكثر ساعات كاسيو الذكية تتبعًا للياقة البدنية مع العديد من الميزات الأخرى التى تجعلها رفيق الرفاهية.

وتتوافق الساعة الجديدة مع أجهزة ”Android“ و“iOS“، وتحتوي على مستشعرات مدمجة تتعقب بعض جوانب نظام اللياقة البدنية للمستخدِم، كما تتميز بمقاومة الصدمات والماء، وتشمل التوقيت العالمي لـ 48 مدينة.

وتتميز الساعة بمظهر كلاسيكي مع هيكل نحيف يبلغ 16.6 ملم، كما تحتوي على وجه دائرى كبير بقياس 51.3 × 48.9 ملم مع قرص تناظري في الجزء العلوي لتتبع الأداء.

جدير بالذكر، أن ساعة اللياقة البدنية ”Casio GBA900“ تفتقر إلى بعض الوظائف الأساسية التي كانت السمة المميزة للأجهزة الذكية القابلة للارتداء، فهي لا تحتوي على مقياس مستوى الأكسجين في الدم أو مستشعرات معدل ضربات القلب.

فالجهاز عبارة عن ساعة لياقة بسعر منخفض يبلغ 130 دولارًا، ويمكن الحصول عليها من موقع كاسيو الإلكتروني وتجار التجزئة الآخرين.

وتتمتع ”كاسيو“ بتاريخ طويل في إنتاج ساعات ذات ألوان مختلفة، فضلا عن غيرها من المعدات الإلكترونية الأساسية، وتسعى الشركة اليابانية لشق طريقها تدريجيًّا إلى قطاع أجهزة اللياقة البدنية في الصناعة، ومع ذلك، قد تضطر إلى توسيع محفظتها لتغزو السوق بمنتجات من الدرجة الأولى.