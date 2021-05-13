"أسوس" تكشف رسميا عن أجهزة لابتوب ROG Zephyrus S17 المخصصة لهواة الألعاب

كشفت شركة أسوس -Asus رسميا عن مجموعة أجهزة لابتوب جديدة تسمى ROG Zephyrus S17 والمصممة خصيصا لهواة الألعاب.

وأطلقت الشركة المجموعة المكونة من جهازين في مؤتمرها الافتراضي ”لمن يجرؤ: أطلق العنان لـ النمر الذي بالداخل“.

وفقا لموقع ”انديا توداي“، شهد الحدث الافتراضي التفاعلي ظهور جهازي كمبيوتر محمول جديدين مدعومين بمعالجات Intel® Core ™ 11th Gen H-series، بما في ذلك لابتوب ROG Zephyrus S17 مقاس 17 بوصة، ولابتوب ROG Zephyrus M16 مقاس 16 بوصة، وملحق ROG Slash الجديد.

ROG Zephyrus S17

يعتبر ROG Zephyrus S17 ”لابتوب“ متميزا للألعاب مزودا بلوحة مفاتيح ميكانيكية بصرية عالية الجودة مزودة بتقنية تبريد فائقة، ويوفر أداء فائقا للألعاب بتصميم نحيف ومناسب لتعدد الاستخدامات.

وتستخدم وحدة المعالجة المركزية Intel Core i9-11900H والتي تنتمي للجيل الـ 11 ما يصل إلى 90 واط من الطاقة في دفعات قصيرة، بينما يأتي الجهاز مزودا بكرت شاشة NVIDIA® GeForce RTX ™ 3080 مع Dynamic Boost؛ ما يمنح Zephyrus S17 أداء استثنائيا خاصة مع دمجها مع تقنيات التبريد الذكي من ROG.

وتوفر الشاشة الواسعة التي يبلغ مقاسها 17 بوصة تجربة غامرة لهواة الألعاب وإنشاء المحتوى، كما يوفر معدلات تحديث عالية وألوانا رائعة ودقة ألوان متميزة.

ويتيح الصوت القوي الذي يصدر من 6 مكبرات صوت للمستخدمين الاندماج في الألعاب مع الصوت عالي الدقة.

وتوفر لوحة المفاتيح الميكانيكية والبصرية مدخلات دقيقة وسريعة الاستجابة، بينما تضع العجلة المتعددة القابلة للتخصيص مجموعة واسعة من الوظائف المفيدة في متناول يد المستخدم.

ROG Zephyrus M16

يأتي ROG Zephyrus M16 بشاشة مقاس 16 بوصة ومعالج Intel جديد قوي داخل هيكل فائق النحافة مقاس 15 بوصة.

ولتوفير مرئيات سلسة وغنية بالتفاصيل في الألعاب، تجمع الشاشة مقاس 16 بوصة بين دقة WQHD العالية ومعدل تحديث سريع يبلغ 165 هرتز، ووقت استجابة 3 مللي ثانية، وAdaptive-Sync.

كما يناسب الجهاز استخدامات إنشاء المحتوى بفضل نسبة امتلاكه لنسبة عرض إلى ارتفاع أعلى تبلغ 16:10 وألوان معتمدة من PANTONE® عبر 100٪ من التدرج اللوني DCI-P3 من الفئة السينمائية، ودعم Dolby Vision® لمرئيات أكثر ثراء.

ويعمل المعالج Intel Core i9-11900H على تشغيل الألعاب بمعدل تحديث عالٍ وأداء عالٍ في إنشاء المحتوى، ويوفر كارت الشاشة GeForce RTX 3070 Laptop GPU معدلات إطارات عالية وتقنيات RTX في أحدث الألعاب.

بينما يحافظ نظام التبريد الذكي ROG على برودة M16 تحت أصابع المستخدم مع ضمان أداء عال لوحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات.

وينتج نظام مكون من ستة مكبرات صوت مع مكبرات صوت مزدوجة صوتا واضحا وعميقا معززا بتقنية Dolby Atoms، وتلتقط مصفوفة الميكروفون ثلاثية الأبعاد الصوت بوضوح بينما تزيل خاصية إلغاء الضوضاء ثنائية الاتجاه بذكاء ضوضاء الخلفية.