تسريب تفاصيل جديدة عن سلسلة "آيفون 13"

تستعد شركة ”أبل“ لإطلاق هاتفها ”آيفون 13“ بعد 6 أشهر من إطلاق هاتف ”آيفون 12″، حسبما ذكرت تسريبات تقنية.

ومن المتوقع إطلاق الهاتف الجديد في 4 إصدارات مميزة هي ”iPhone 13 و iPhone 13 Mini و iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max“.

وفقًا لتقرير جديد، ستتمتع ”التشكيلة“ القادمة بجسم أكثر سمكًا ونتوءًا أكبر لوحدة الكاميرا الرئيسية مقارنة بسلسلة ”iPhone 12“.

وكشف موقع ”Mac Rumors“، أنه ”ستبلغ سماكة طرازي iPhone 13 وiPhone 13 Pro الجديدين 7.57 ملم. ما يعني زيادة قدرها 0.17 مم، والتي -بالكاد- ستكون ملحوظة للمستخدم العادي“.

ليس هذا التغيير الوحيد المتوقع، فيجب أن تكون وحدة الكاميرا الخلفية بسلسلة ”iPhone 13“ أكثر بروزًا أيضًا، وبالتالي ستتجاوز ما يقرب من ضعف الطرز الحالية.

كما قد يعني هذا الاختلاف، أن ”أبل“ ستقوم بإجراء تغييرات في التصميم لجعل نتوء الكاميرا أكثر سمكًا على أجهزة آيفون المستقبلية (يمكن تحسين تثبيت الصورة لكل من العدسات الواسعة والعريضة جدًا أو تحسينات العدسة المقربة).

لكن سيتعين علينا انتظار الإعلان الرسمي، من ”أبل“ للكشف عن المواصفات الرسمية، والذي من المفترض أن يتم في نهاية أيلول/سبتمبر.