تحول جذري.. "أبل" تستبدل معالج "كوالكوم" في "آيفون" المستقبلي برقائق "5G" من صنعها

تخطط ”أبل“ لاعتماد معالج خاص بها يدعم ”5G“ في هواتف ”آيفون“ المستقبلية لعام 2023، بحيث لن تضطر إلى الاعتماد على ”كوالكوم“ لتوفير مودم ”5G“ لهواتفها الذكية.

جاء ذلك، حسبما أكد المحلل التقني مينغ تشي كو، المشهور بتنبؤاته ذات الثقة حول عالم منتجات ”أبل“.

وبحسب الوارد، كشف كو عن تخطيط ”أبل“ لتضمين شريحة خاصة بها لـ 5G بدءا من إطلاق هواتف آيفون 2023.

وتعتمد الشركة الأمريكية التي يقع مقرها في كوبرتينو حاليا، مثل العديد من شركات الهواتف الذكية الأخرى، على كوالكوم لتوفير هذه المنتجات المتطورة في أجهزتها.

ووفقا لموقع ”MacRumors“، سيمتد اعتماد أبل على كوالكوم لبضع سنوات أخرى، قبل أن تبدأ في استخدام رقائق مخصصة من صنعها؛ ما قد يضطر كوالكوم إلى دخول أسواق جديدة لتعويض خسارة تلك الطلبات.

ويضيف التقرير التقني، أن محللين قد أبلغوا في مارس عن نفس الشيء، أي عن تقديم أبل لمودم 5G مصمم خصيصا لها، بدءا من إطلاق أجهزة iPhone 2023، كما يتوقع أن توفر الأجهزة الجديدة سرعات أعلى.

وفي عام 2019، اشترت أبل معظم أعمال مودم الهواتف الذكية من إنتل، وهي خطوة ساعدت في تسريع تطوير تلك الخطوة الاستقلالية لشركة أبل.

وقال عملاق التقنية في ذلك الوقت، إن الشراء سيساعد في ”تسريع تطوير المنتجات المستقبلية والسماح لشركة أبل بتمييز نفسها بشكل أكبر بينما نمضي قدما“.