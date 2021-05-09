ما المزايا التي وضعتها هواوي في سماعتها الجديدة HUAWEI FreeBuds 4i؟

تؤكد شركة ”هواوي“ أنه عندما يتعلق الأمر بتجربة صوتية غامرة، فإن المعيارين الرئيسين، هما جودة الصوت، ومدى إزالة الأصوات المحيطة. ونتيجة لهذا، ركز مصنعو سماعات الأذن بشكل أساس على هذين العاملين، إلى جانب ميزات إضافية، مثل: راحة الارتداء، وعمر البطارية.

وتقول الشركة الصينية إن سماعتها الأحدث HUAWEI FreeBuds 4i توفر صوتًا عالي الجودة، وإلغاء نشط للضوضاء، وعمر بطارية طويل الأمد، وكل ذلك بسعر مناسب.

وتضيف الشركة في شرحها لمزايا سماتها الأخيرة، أن HUAWEI FreeBuds 4i تقدم صوتًا مذهلًا من خلال وحدة الصوت المخصصة والمكونات المادية، التي تم تضمينها في تصميمها المدمج، وهو محرك ديناميكي كبير بحجم 10 مم لمجموعة واسعة من السعات في المؤثرات الصوتية، واستماع مريح للمستخدم.

وعملت ”هواوي“ مع فريق ضبط متخصص على تحسين جميع مكونات سماعة الأذن، ويضمن هذا الضبط إعادة إنتاج جميع التفاصيل بدقة سواء أكان ذلك من الآلات أو الإيقاع أو الغناء، من خلال محاكاة أنواع مختلفة من الموسيقى، والسيناريوهات.

وتقدم هواوي تطبيق HUAWEI Music، وهو عبارة عن تجربة موسيقية متكاملة من هواوي، ومليئة بمكتبة ضخمة من الآلاف من المقطوعات عالية الجودة التي يمكن الوصول إليها بسهولة من هاتف هواوي الذكي للمستخدم.

وعند إقران هذه الخدمة مع HUAWEI FreeBuds 4i، يمكن للمستخدمين اكتشاف أغانٍ جديدة أثناء الاستمتاع بمفضلاتهم القديمة متى وأينما يريدون، وفقًا لما كشفت عنه هواوي، مؤخرًا.

وتأتي سماعات HUAWEI FreeBuds 4i مزودة بإلغاء محسّن للضوضاء لمختلف سيناريوهات المستخدم والمواقع، مثل مراكز التسوق، ووسائل النقل العام أو حتى المكاتب.

وتقول الشركة إنه ما على المستخدم سوى الضغط على جذع سماعة الأذن، والضغط عليه لفترة طويلة ليتم تشغيل إلغاء الضوضاء، مما يسهل ضبط الضوضاء المزعجة مثل أزيز تكييف الهواء، وأجهزة الحواسيب، وضوضاء القطار، والحشود والمزيد.

وتوضح هواوي أنها تقوم بذلك باستخدام الميكروفونات لاكتشاف الضوضاء في الخلفية حول المستخدم، واستخدام خوارزميات إلغاء الضوضاء النشطة لإنشاء موجات صوتية عكسية لإلغائها، وبفضل هذه الميزة، لا تتأثر جودة الصوت الإجمالية ولها ميزة إضافية تتمثل في تقليل الضغط في أذني المستخدم.

ومع ذلك، قد يكون الضبط الكامل للضوضاء البيئي محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للمستخدم، ولديه متاعب إضافية تتمثل في الاضطرار إلى إزالة سماعات الأذن لإجراء محادثة.

ويتم حل هذا مع سماعات HUAWEI FreeBuds 4i من خلال وضع الوعي. فبضغطة طويلة فقط، يتم تشغيل هذه الميزة، وتسمح للمستخدمين بمعرفة الأصوات المحيطة من حولهم مع تمكين المحادثات الأسهل أيضًا دون الحاجة إلى نزع سماعات الأذن.

وزودت هواوي سماعات HUAWEI FreeBuds 4i ببطارية كبيرة توفر للمستخدمين 10 ساعات من الاستخدام بشحنة واحدة مع إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء، و 7.5 ساعة مع تشغيل إلغاء الضوضاء.

وعند الاقتران بعلبة الشحن، يحصل المستخدمون على 22 ساعة من تشغيل الموسيقى أو 14 ساعة من المكالمات الصوتية.

ويمكن أن يمنح الشحن الكامل أيضًا 6.5 ساعة من استخدام المكالمات الصوتية مع إلغاء الضوضاء أو 5.5 ساعة من استخدام المكالمات الصوتية مع إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء، بينما توفر 10 دقائق من الشحن 4 ساعات من الاستخدام.

وتتميز السماعة بتصميم عصري وعملي بمظهرها الأنيق، وخفة وزنها لسهولة الاستخدام أثناء التنقل، كما تتفوق HUAWEI FreeBuds 4i على كل ذلك من خلال أدوات تحكم بسيطة في الإيماءات، وسهولة الاقتران.