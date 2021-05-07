مصر تعلن وقت مرور الصاروخ الصيني "التائه" فوقها

قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر الدكتور جاد القاضي، إن هناك تواصلا مع الجانب الصيني بشكل مباشر لمتابعة تطورات وضع الصاروخ الخارج عن السيطرة لديهم.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، بشأن آخر تطورات الصاروخ الصيني، أن غرفة عمليات المعهد مشكلة ومجتمعة بشكل مستمر؛ لمتابعة الأزمة، لافتًا إلى أن حوادث الحطام الفضائي متكررة، وهذا الصاروخ ليس الأول من نوعه، الذي يخرج عن السيطرة.

بدوره كشف رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، الدكتور مكرم إبراهيم، أن مرور الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة، فوق سماء مصر لا يستغرق أكثر من دقيقتين في كل مرة.

وأشار بذات المؤتمر صحفي، إلى أنه من المتوقع أن يتواجد مرة أخرى فوق مصر مساء الساعة 10:33 مساء اليوم وحتى الساعة 10:40 مساء، أي لمدة 7 دقائق، مشيرًا إلى أنه لا يمكن مشاهدته بسهولة.

ولفت مكرم إبراهيم إلى أن هناك 3 طرق لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائية، وهي ”الليزر، الرادار، بصريا“، منوها بأن الحطام الفضائي يمثل خطرا كبيرا جدا على إطلاق الأقمار الصناعية الجديدة.

وأرجع الخطر في ذلك إلى أن 19% من الحطام ينفصل من الصاروخ خلال رحلته، و22% من الحطام الفضائي الناتج عن الأقمار غير العاملة؛ تكون نتيجة الاحتكاك أو التصادم أو غيرها.

من جانبها، قالت الدكتورة رشا غنيم، رئيس قسم أبحاث الفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، إن آخر مرور للصاروخ فوق الأراضي المصرية كان أمس الخميس.

وذكرت غنيم، أن الصاروخ كان من المتوقع أن يمر الساعة 11 مساء أمس للمرة الثانية أيضًا، لكنه لم يحدث بل خرج من ليبيا متجها لتركيا مباشرة، وكشفت أنه مر صباح اليوم فوق مدينة العريش، الساعة الـ5 وربع فجرا.