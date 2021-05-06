فيراري تكشف عن سيارة "812 Competizione"

أعلنت فيراري رسميًا عن أحدث نسخة من سيارتها 812، بالطرازين، فيراري 812 كومبيتيزيوني و812 كومبيتيزيوني إيه.

وأوضحت تقارير تقنية أن إنريكو جالييرا، رئيس التسويق والشؤون التجارية في فيراري، قدم السيارة 812 Competizione رسميًا ثم كشف النقاب عن شقيقتها 812 Competizione A.

ويأتي كلا الطرازين (الكوبيه والنسخة المفتوحة)، بقوة 819 حصانا، كما أن السيارات الجديدة تعد الأخف وزنا بالمقارنة مع طرازات عملاق تصنيع السيارات الرياضية الإيطالي السابقة.

ووفقًا للبيانات المتاحة، تم تقليل الوزن الإجمالي للسيارة بمقدار 38 كجم مقارنةً مع طراز ”سوبر فاست“، وذلك بفضل إعادة تصميم مجموعة نقل الحركة ومعدات التشغيل، كما استُخدمت ألياف الكربون بشكل واسع عبر الهيكل الخارجي للسيارة.

وتعد 812 Competizione أيضًا أول سيارة فيراري V12 تتميز باستخدام ألياف الكربون في تصنيع بعض أجزاء السيارة، ومنها جنوط العجلات، حيث تتميز بقوتها وصلابتها مقارنة بوزنها الخفيف.

وتتخلص مواصفات سيارة 812 Competizione في محرك V12 سعة 6.5 لتر ينتج 830 حصانًا بدلاً من 800 ؛ وانخفض الوزن الإجمالي من 1525 إلى 1487 كجم؛ ويستغرق التسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة 2.85 ثانية بدلاً من 2.9.

في الوقت نفسه، انخفض الحد الأقصى لعزم الدوران من 718 إلى 692 نيوتن متر، وبقيت السرعة القصوى دون تغيير والتي تتجاوز 340 كيلومترًا في الساعة.

وجرى تنفيذ أحدث تطور لنظام التوجيه الرباعي لفيراري في الطرازات الجديدة لزيادة رشاقتها، بالإضافة إلى احتوائها على ترقيات هوائية مستمدة من Formula 1 المستخدمة خلال 2010.

فيما لم تكشف فيراري عن أي تفاصيل تتعلق بالأسعار في الوقت الحالي، ولكن نتوقع سعرًا مرتفعًا للغاية وأرقام إنتاج منخفضة.