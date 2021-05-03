"ريلمي" تطلق أول إصداراتها من أجهزة الكمبيوتر المحمول في هذا الموعد

تُعد شركة ”ريلمي“ الصينية واحدة من بين العلامات التجارية البارزة الآن في سوق الهواتف الذكية، إلا أن الشركة تسعى للتوسع في سوق جديد، حيث تستعد لإطلاق أول إصداراتها من أجهزة الكمبيوتر المحمول في الربع الثالث من عام 2021.

وأكدت أحدث التقارير خطط الشركة الصينية لإطلاق إصدارها الأول من أجهزة الكمبيوتر المحمول في الأيام المقبلة، حيث شاركت في استطلاع في السوق الهندي حول المميزات المفضلة للمستخدمين في أجهزة الكمبيوتر المحمول.

وشملت شركة ”ريلمي“ في الاستطلاع شركات الكمبيوتر المحمول الأقل شهرة، بما في ذلك شاومي وهونر، بالإضافة إلى لينوفو وديل وأسوس، إلا أن استطلاع ريلمي لم يشمل أجهزة HP.

كما استطلعت آراء المشاركين حول رغبتهم في شراء جهاز كمبيوتر محمول جديد خلال الأشهر المقبلة، لذا تؤكد التوقعات أن جهاز ريلمي سيطرح رسمياً خلال الربع الثالث من 2021.

وتضمن الاستطلاع أيضا آراء المستخدمين حول مستوى التسعير الأفضل في أجهزة الكمبيوتر المحمول.

وأشارت العديد من التسريبات السابقة إلى خطط ريلمي للدخول إلى المنافسة في سوق أجهزة الكمبيوتر، وكشفت بعض الشائعات أن إصدار الشركة الأول سيأتي تحت اسم realme MeowBook.