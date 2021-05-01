قادرة على التنبؤ.. ابتكار سماعات رأس تستطيع قراءة أفكارك

كشفت شركة ”NeABLE“ عن أول جهاز من نوعه يسمى ”Enten“، وهو عبارة عن سماعات رأس مزودة بتقنية BCI (واجهة بين الدماغ والحاسوب)، يستخدم مستشعرات موجات دماغية لقياس مستويات التركيز على مدار اليوم.

وفي مقدور السماعة الثورية للشركة الناشئة، التي تتخذ من بوسطن مقرا لها، تتبع نشاط الدماغ البشري والتنبؤ، وقراءة الأفكار، حسبما أوضحت مجلة ”morningbrew“ في مقابلة مع مبتكرها.

ويساعد الجهاز الجديد على إدارة وقتك بشكل أفضل، وتوفير بيانات حول أنماط تركيزك، مثل الأوقات التي تكون فيها أكثر إنتاجية وعندما تحتاج إلى أخذ قسط من الراحة.

ويمكن للجهاز كذلك كتم صوت الإشعارات تلقائيا بناء على مستويات التركيز لديك، أو تنشيط إلغاء الضوضاء أو تشغيل الضوء الذي يعمل كإشارة ”عدم الإزعاج“.

ومن مميزات الجهاز أيضا، الذي يعمل بخوارزميات تعلم آلي، السماح للمستخدمين بالاستماع إلى الموسيقى أثناء عملهم؛ لمعرفة الأغاني والأنواع التي تعمل على تحسين تركيزهم، أو تلك التي تشتت انتباههم، حيث يلتقط النظام إيماءات مثل الغمزات والإيماءات لكتم الصوت أو تخطي أغنية ما.

ويستخدم ”Enten“ مستشعرات لمخطط كهربية الدماغ (EEG) في وسائد الأذن لاكتشاف النشاط الكهربائي في الدماغ، ثم تضخيم تلك الإشارات المتولدة ومعالجتها لتوفير معلومات حول أنماط تركيزك.

وتقول الشركة، إن سماعات الرأس هي نتاج 10 سنوات من البحث في علم الأعصاب، وبحسب الدكتور رمسيس القعيد، فإن هذا الجهاز هو الأول من نوعه المصمم للاستخدام اليومي.

وكانت تقنيات واجهات الدماغ والكمبيوتر ”BCI“ قد شكلت ضجة كبيرة، منذ أن أعلن إيلون ماسك عن خطته لزرع تلك الرقائق الدقيقة في الأدمغة.