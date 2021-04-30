ريلمي تكشف رسميا عن سعر ومواصفات ساعة Watch 2 الذكية

كشفت شركة ريلمي، بعد طول انتظار اليوم الجمعة عن ساعتها الذكية ريلمي ووتش 2 ”realme Watch 2“ رسميًا.

وتأتي ساعة ريلمي ووتش 2 بشاشة LCD ملونة تعمل باللمس مقاس 1.4 بوصة بدقة عرض 320 × 320 بكسل، ومزودة بطبقة حماية من غوريلا كورنينج جلاس الجيل الثالث.

وتدعم الساعة مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68، وتبلغ أبعادها 257.6 × 35.7 × 12.2 مم، ووزنها 38 غرامًا، وتحتوي على أكثر من 100 خلفية للاختيار من بينها خيارات حية جديدة.

ووفقًا لموقع ريلمي الرسمي، تحتوي الساعة على مقياس تسارع ثلاثي المحاور، ومستشعر معدل ضربات القلب، ومحرك اهتزاز دوار وتدعم Bluetooth 5.0 للاتصال بأجهزة Android 5.0 فما فوق من خلال تطبيق Real Link.

وتتميز الساعة الجديدة بالقدرة على تتبع أكثر من 90 وضعًا رياضيًا بدلًا من 14 فقط في الطراز السابق، بما في ذلك المشي في الهواء الطلق، المشي في الأماكن المغلقة، الجري في الهواء الطلق الجري الداخلي، ركوب الدراجات الديناميكي، المشي لمسافات طويلة، الكريكيت، اليوجا، التجديف، تدريب القوة، كرة السلة.

كما يمكنها تتبع النوم والتوتر وقياس معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، وإصدار اشعارات بانخفاض معدل ضربات القلب، وقياس الأكسجين في الدم (SpO2)، وعد الخطوات والسعرات الحرارية والمسافة وتذكير المستخدم بالحاجة لشرب الماء والحركة، وحفظ سجلات النشاط، والتحكم بالموسيقى والكاميرا، وتقديم توقعات الطقس، والتعرف التلقائي على الحركة سواء الجري أو المشي.

ودعمت ريلمي الساعة ببطارية كبيرة سعتها 315 مللي أمبير في الساعة، التي تعتبر ضعف سعة الموديل السابق الذي بلغت بطاريته 160 مللي أمبير.

أما بالنسبة للسعر، فتأتي ساعة ريلمي ووتش 2 بسعر 55 دولارا أمريكيًا، وهي متوفرة باللون الأسود مع حزام سيليكون.