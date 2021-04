ميزة واقعية من "زووم" تسمح للمستخدمين بالوقوف أمام خلفية من اختيارهم‎

أطلقت ”زووم“ ميزة ”العرض الشامل“ الجديدة، التي من شأنها جعل مكالمات الفيديو الجماعية على المنصة تبدو طبيعية أكثر تشبها بالحياة الواقعية.

وتوضح تقارير متداولة، أن ميزة ”العرض الشامل“ تتيح استيعاب المشاركين في غرفة واحدة، وإظهارهم وكأنهم في أماكن واقعية مثل قاعات الاجتماعات أو الفصول الدراسية أو قاعة المؤتمرات.

وتعتمد ميزة ”زووم“ على خلفية افتراضية شائعة تسمح لمستخدميها بالوقوف أمام خلفية من اختيارهم، كما يمكن الوصول إلى الميزة، والتي ستعمل لمجموعات تتكون من 25 أو أقل.

وسيكون على منظم الاجتماع تنشيط الميزة واختيار التخطيط الذي يمكن العثور عليه في نفس القائمة، مثل عرض مكبر الصوت وعرض الصور.

كما يقوم تطبيق ”زووم“ تلقائيا بتوزيع المشاركين في المكالمة بمواقع عشوائية، ولكن يمكن أيضا للمضيف تعديل خطة الجلوس إذا ما رغبوا في ذلك.

ويمكن استخدام أي صورة وموقع كخلفية طالما أنها تفي بمعايير فنية معينة، مثل نوع الملف ونسبة العرض إلى الارتفاع والدقة.

وتعمل الميزة فقط في أحدث إصدار من ”زووم“، لذلك بالنسبة لمن لديه إصدار أقدم، فسيرى المربعات السوداء المعتادة، ومع ذلك سيرى المشاركون الذين لديهم أحدث إصدار، الميزة الجديدة.

Sometimes we need a change of scenery, even on Zoom! 🏞️ Now, you can use our new Immersive View to bring people into a scene, like a classroom, fireside chat, or boardroom. #ZoomProTip pic.twitter.com/HGh0bOpBho

— Zoom (@Zoom) April 26, 2021