لأول مرة منذ 20 عامًا.. "ناسا" و"سبيس إكس" ترسلان 4 رواد إلى محطة الفضاء الدولية (صور)

تستعد وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“، وشركة ”سبيس إكس“، لإرسال 4 رواد فضاء من 3 وكالات مختلفة إلى محطة الفضاء الدولية، يوم الخميس المقبل، على متن مركبة ”سبيس إكس كرو دراجون إنديفور“.

وتعد هذه المهمة الثانية منذ استئناف رحلة الفضاء المأهولة من الأراضي الأمريكية، وأول إطلاق لـ“ناسا“ مع 3 وكالات مختلفة منذ ما يقرب من 20 عامًا.

ومن المقرر أن يتم إطلاق المهمة، التي أطلق عليها اسم “ Crew-2″، في تمام الساعة 11:11 بتوقيت غرينتش، في الـ22 من شهر نيسان/أبريل الجاري، من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ”ناسا“ في فلوريدا الأمريكية.

ويتكون فريق الرواد من اثنين من رواد فضاء ”ناسا“، هما: شين كيمبرو، وميغان ماك آرثر، وتوماس بيسكيت من وكالة الفضاء الأوروبية ”إيسا“، وأكيهيكو هوشيد من وكالة الفضاء اليابانية ”جاكسا“، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وستعيد رحلة المنشودة استخدام الصاروخ المعزز المستخدم في مهمة ”Crew-1″، بعد أن أثبتت مركبة ”Crew Dragon“ جدارتها خلال رحلة تجريبية دون طيار، ”Demo-1″، في شهر آذار/مارس من العام 2019.

وكانت آخر مرة أطلق فيها رواد فضاء من 3 وكالات فضاء مختلفة من الأراضي الأمريكية في العام 2002 على متن مكوك الفضاء ”إنديفور“.

وأثبتت شركة ”سبيس إكس“ المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك نفسها بقوة كشريك مفضل لدى وكالة ”ناسا“.

ويمكن مشاهدة عملية الإطلاق مباشرة عبر الإنترنت، عبر مواقع ”ناسا“، و“سبيس إكس“، حيث سيتم إطلاق كبسولة ”Dragon“ فوق صاروخ ”فالكون 9“ القابل لإعادة الاستخدام، في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.