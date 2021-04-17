ماذا يحدث إذا تنفست عوادم سيارة هيونداي نيكسو الصديقة للبيئة؟ (فيديو)‎‎

في مبادرة فريدة لإظهار سلامة وأمان سياراتها الصديقة للبيئة، أجرت شركة هيونداي تجربة على سيارتها هيونداي نيكسو، التي تعتمد على خلايا وقود الهيدروجين، والتي تقول الشركة، إنها تنتج عوادم أنظف من الهواء الطلق.

تنتج سيارة هيونداي نيكسو ذات الدفع الرباعي، انبعاثات من الماء والأكسجين المفلتر بنسبة 99.9 %، والذي تزعم الشركة، أنه أنقى من الهواء الذي نتنفسه كل يوم.

ووفقًا لمجلة ”انتريستينغ انجينيرينغ“، لإثبات أن انبعاثات هيونداي نيكسو، لن تضر بالبيئة، دعت الشركة السباحة الأولمبية وسفيرة العلامة التجارية ”ميريا بيلمونتي“، للركض في فقاعة مليئة بعادم السيارة، بينما تقوم الشركة بتصوير التجربة.

استعانت الشركة بخدمات المركز الوطني الإسباني للهيدروجين، ومركز الطب الرياضي، للتأكد من سلامة العملية، وبعد انتهاء التجربة أكدت الشركة، أن السباحة لم تتعرض لأي مشكلة في التنفس أثناء الركض، ويظهر الفيديو، أنها كانت تبتسم -أيضًا- خلال التجربة، ما يدل على عدم وجود أي مشاكل متعلقة بانبعاثات السيارة.

وتعتمد السيارة، على مرور الهيدروجين المخزن في الخزانات الثلاثة المنفصلة بالسيارة إلى البطارية، ليتحول إلى بروتونات وإلكترونات، حيث يوفر تدفق الإلكترون الناتج في خلية الوقود، الكهرباء اللازمة لتشغيل المحرك الكهربائي الذي يحرك العجلات الأمامية، بينما تتفاعل البروتونات مع جزيئات الأكسجين في الهواء، لتوليد الحرارة والماء.

هذا ووفقًا للتقارير، تخطط شركة هيونداي لبناء مصنع خارجي يختص بأنظمة خلايا الهيدروجين، في العام المقبل. وكانت الشركة قد بدأت بناء مصنع في الصين في مارس الماضي، حيث تهدف الشركة لإنتاج 6500 سيارة في العام الواحد، بدءًا من عام 2023.