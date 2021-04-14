TicWatch GTH.. ساعة ذكية وجهاز لياقة بدنية متكامل

أطلقت شركة Mobvoi ساعتها الذكية الجديدة TicWatch GTH التي تعتبر بحسب الشركة المصنعة جهاز لياقة بدنية متكاملا يمكن ارتداؤه.

تتميز الساعة بأنها تضم أجهزة استشعار لدرجة حرارة الجلد وأكسجين الدم، وهي الميزات الموجودة عادةً ضمن الساعات الذكية الأكثر تكلفة.

ولكن الفرق، هنا، وما يجعلها أكثر تميزاً وقيمة عن غيرها من الساعات الأخرى، هو سعرها، حيث تباع الساعة بسعر 80 دولاراً تقريباً فقط.

وتعتبر ساعة TicWatch GTH منافساً لأجهزة ”فيت بيت“ أكثر من أي شيء آخر، وتأتي بهيكل مربع مشابه لشكل ساعة أبل الذكية Apple Watch، وشاشة بإطار واضح بقياس 1.55 إنش.

وبطارية TicWatch GTH التي تبلغ سعتها 260 ميلي أمبير يمكن أن تدوم أكثر من أسبوع بشحنة واحدة حسب الاستخدام، والساعة أيضًا مقاومة للماء حتى 5ATM أو 50 مترًا.

وتحتوي الساعة على المجموعة المعتادة لتتبع اللياقة البدنية، مثل: مقياس التسارع والجيروسكوب ومراقبة معدل ضربات القلب، إلى جانب مستشعر SpO2 لقياس مستوى الأكسجين في الدم ومستشعر درجة حرارة الجلد.

وتتضمن الساعة مجموعة متنوعة من الميزات، مثل: إدارة الإجهاد، وتتبع النوم، والكشف التلقائي عن التمرين، وعناصر التحكم في تشغيل الصوت، وإشعارات المراسلة الأساسية.

ومع ذلك، فإن الاستخدامات الفعلية لبيانات درجة حرارة الجلد تختلف، حيث استخدمت Fitbit Sense مستشعر درجة حرارة الجلد كمؤشر للتوتر والإجهاد.

وهناك اتجاه لتضمين أجهزة استشعار الأكسجين في الدم في الساعات الذكية، لكن المعصم ليس أفضل مكان لقياس التشبع، ولا ينبغي اعتبار هذه الساعات الذكية كأجهزة طبية.

وتأتي TicWatch GTH بسعر أقل من سعر Apple Watch Series 6 البالغ نحو 399 دولارا، كما أنها أقل سعرًا من سعر Fitbit Sense البالغ نحو 299.95 دولار، وذلك بالرغم من أن هذه الساعات تتضمن الكثير من الأشياء المشتركة.