سوني تقدم ميزة هامة في ألعاب PlayStation 5

أصدرت شركة ”سوني“ اليابانية أول تحديث رئيسي لوحدة التحكم PS5 تخزين ألعاب PS5 على وحدة تخزين USB ممتدة، ومشاركة اللعب عبر وحدات تحكم PS5 وPS4 والمزيد من المزايا الهامة الأخرى.

وإلى جانب خيار التخزين الجديد، يضيف تحديث شهر أبريل أيضًا العديد من الميزات الرئيسية الأخرى إلى PlayStation 5.

وذكرت الشركة عبر موقعها الإلكتروني أن التحديث الجديد مليء بالميزات والتحسينات الجديدة لتحسين تجربة المستخدمين على PlayStation بكل طريقة ممكنة.

وتوفر منصة الألعاب PlayStation 5 مساحة تخزين تبلغ 825 جيجابايت (مع 667 جيجابايت فقط من المساحة القابلة للاستخدام عند تنسيقها باستخدام نظام التشغيل والملفات الأساسية الأخرى)، ما يعني أن مجموعة قليلة من ألعاب الجيل التالي الضخمة يمكنها تعبئة مساحة SSD بالكامل.

وحاولت ”سوني“ التخفيف من حدة المشكلة من خلال السماح للاعبين بتخزين ألعاب PS4 المتوافقة مع الإصدارات السابقة عبر محركات الأقراص الخارجية، لكنها لم تقدم الخيار نفسها لألعاب PS5.

وأوضحت الشركة أنه بالنظر إلى أن ألعاب PS5 مصممة للاستفادة من محرك أقراص الحالة الصلبة فائق السرعة للمنصة، فلا يزال يتعين عليك نسخها مرة أخرى إلى محرك أقراص الحالة الصلبة الرئيسي للمنصة قبل أن تتمكن من تشغيلها.

وعلى عكس ألعاب PS4، لن تسمح سوني للاعبين بلعب ألعاب PS5 هذه من محرك أقراص خارجي، ومع ذلك، تقول سوني: إن نسخة البيانات المحلية يجب أن تكون أسرع من إعادة تثبيتها من الإنترنت أو نسخ الألعاب من قرص.

وهناك خيارات أفضل لتعطيل الدردشة داخل اللعبة بسرعة أو خفض مستوى الصوت للاعبين الفرديين على مستوى النظام، وهو أمر من شأنه أن يساعد في منع أنواع المشكلات التي لازمت لعبة Destruction AllStars عند الإطلاق.

وتضيف سوني أيضًا خيارًا للاعبين للبحث في مكتبتهم عن الألعاب المشتراة، إضافة إلى خيار إخفاء الألعاب في مكتبتهم، ما من شأنه أن يساعد في التنظيم.

وهناك أيضًا ميزة جديدة للمطورين تسمح للألعاب بتنزيل التحديثات عندما تكون متاحة لتجنبك الانتظار في حال كانت المنصة في وضع الراحة.