خلل جسيم في "واتساب" يسمح للمخترقين بإيقاف حسابك

ظهر حديثا خلل جسيم في نظام واتساب، يمكن المخترقين من تعليق حسابات الآخرين.

ووفقا لموقع ”موبايل 91″، اكتشف الباحثون الأمنيون لويس ماركيز وماركيز كاربينتيرو وايرنستو كاناليس، ثغرة تتيح للمخترقين تعليق حساب واتساب أي شخص بمجرد الحصول على رقم هاتفه.

ولا تتضمن هذه العملية الحاجة إلى إتقان خبايا تكنولوجيا المعلومات أو البرمجة، فكل ما على الشخص فعله لتعليق حساب واتساب أي شخص هو تنزيل تطبيق الواتساب على أي هاتف، ومحاولة التسجيل برقم أي شخص آخر يرغب في قفل وتعليق حسابه، وهنا يرسل تطبيق الواتساب كود التحقق لصاحب الحساب، ثم يبدأ المخترق في إدخال الكود عدة مرات حتى يطلب واتساب منه المحاولة بعد 12 ساعة.

وبعد ذلك، يقوم المخترق بإنشاء عنوان بريد إلكتروني جديد ويرسل بريدا إلكترونيا إلى فريق دعم واتساب، يطلب فيه إلغاء تنشيط الرقم لأن الحساب مفقود أو مسروق، وهنا يقوم واتساب تلقائيا وبدون التحقق من الأمر بتعطيل وتعليق الحساب، وإذا كرر المخترق الأمر مرتين أخريين يمكن غلق الحساب لأسبوع.

وحينها يضطر صاحب الحساب إلى طلب المساعدة من واتساب لاستعادة الحساب.

وفي حين لم تتخذ واتساب أي خطوة لحل هذه الثغرة، هناك طريقة لحماية حسابك من هذا الخلل.

وكل ما عليك فعله لحماية حسابك، هو تفعيل خاصية المصادقة الثنائية في حسابك حتى يتمكن مسؤولو واتساب من مساعدتك إذا واجهت هذه المشكلة.