دبي توقع اتفاقية لتشغيل مركبات "جنرال موتورز" ذاتية القيادة اعتبارا من 2023

أعلن الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، اليوم الإثنين، أن الإمارة وقعت اتفاقية من أجل تشغيل مركبات ذاتية القيادة من شركة ”جنرال موتورز“ اعتبارا من 2023.

وأوضح ولي عهد دبي، في تغريدة عبر ”تويتر“ أنه ناقش مع جيف بليش، المدير التنفيذي القانوني لشركة جنرال موتورز – كروز مستقبل التنقل الذكي وأبرز مستجداته.

ووقعت الشركة العالمية وهيئة الطرق والمواصلات شراكة إستراتيجية لتشغيل مركبات الشركة ذاتية القيادة في دبي اعتبارا من 2023 ليصل عددها إلى 4000 مركبة في 2030″.

ناقشت مع جيف بليش، المدير التنفيذي القانوني لشركة جنرال موتورز- كروز مستقبل التنقل الذكي وأبرز مستجداته وحضرت توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة العالمية وهيئة الطرق والمواصلات لتشغيل مركبات الشركة ذاتية القيادة في دبي اعتباراً من 2023 ليصل عددها الي 4000 مركبة في 2030. pic.twitter.com/OGjnKcy99l — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) April 12, 2021

وأضاف الشيخ حمدان بن محمد: ”دبي ستكون الأولى خارج أمريكا في تشغيل مركبات كروز للتنقل الذاتي تحقيقا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن تكون دبي دائما في المركز الأول والمدينة الفضلى للعيش والعمل.. هدفنا تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقّل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة عبر مختلف وسائل المواصلات بحلول 2030“.

دبي ستكون الأولى خارج أمريكا في تشغيل مركبات كروز للتنقل الذاتي تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن تكون دبي دائما في المركز الأول والمدينة الأفضل للعيش والعمل ..هدفنا تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقّل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة عبر مختلف وسائل المواصلات بحلول 2030 pic.twitter.com/RDdpp26k6W — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) April 12, 2021

وأكد أن ”رؤية دبي لمستقبل القيادة الذاتية هدفها خفض تكاليف النقل بمقدار 900 مليون درهم سنويا، وتوفير 1.5 مليار درهم بخفض التلوث البيئي بنسبة 12% سنويا، وتحقيق 18 مليار درهم من العائدات الاقتصادية كل عام بزيادة كفاءة قطاع النقل بحلول 2030“.