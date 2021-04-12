علوم وتقنية

دبي توقع اتفاقية لتشغيل مركبات "جنرال موتورز" ذاتية القيادة اعتبارا من 2023
تاريخ النشر: 12 أبريل 2021 10:23 GMT
تاريخ التحديث: 12 أبريل 2021 11:05 GMT

دبي توقع اتفاقية لتشغيل مركبات "جنرال موتورز" ذاتية القيادة اعتبارا من 2023

أعلن الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، اليوم الإثنين، أن الإمارة وقعت اتفاقية من أجل تشغيل مركبات ذاتية القيادة من شركة "جنرال موتورز" اعتبارا من 2023.

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المصدر: فريق التحرير

أعلن الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، اليوم الإثنين، أن الإمارة وقعت اتفاقية من أجل تشغيل مركبات ذاتية القيادة من شركة ”جنرال موتورز“ اعتبارا من 2023.

وأوضح ولي عهد دبي، في تغريدة عبر ”تويتر“ أنه ناقش مع جيف بليش، المدير التنفيذي القانوني لشركة جنرال موتورز – كروز مستقبل التنقل الذكي وأبرز مستجداته.

ووقعت الشركة العالمية وهيئة الطرق والمواصلات شراكة إستراتيجية لتشغيل مركبات الشركة ذاتية القيادة في دبي اعتبارا من 2023 ليصل عددها إلى 4000 مركبة في 2030″.

وأضاف الشيخ حمدان بن محمد: ”دبي ستكون الأولى خارج أمريكا في تشغيل مركبات كروز للتنقل الذاتي تحقيقا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن تكون دبي دائما في المركز الأول والمدينة الفضلى للعيش والعمل.. هدفنا تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقّل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة عبر مختلف وسائل المواصلات بحلول 2030“.

وأكد أن ”رؤية دبي لمستقبل القيادة الذاتية هدفها خفض تكاليف النقل بمقدار 900 مليون درهم سنويا، وتوفير 1.5 مليار درهم بخفض التلوث البيئي بنسبة 12% سنويا، وتحقيق 18 مليار درهم من العائدات الاقتصادية كل عام بزيادة كفاءة قطاع النقل بحلول 2030“.

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