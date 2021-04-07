على غرار أفلام الخيال العلمي.. مغني راب يطور قناع وجه ذكيا عالي التقنية

طور مغني الراب الأمريكي ”ويل آى أم“ قناع وجه ذكيا عالي التقنية يسمى ”Xupermask“ يتميز بسماعات مدمجة لإلغاء الضوضاء تشبه سماعات ”AirPods“ من ”أبل“ إلى جانب منفذ شحن ومصابيح ”LED“ في المقدمة.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تعاون النجم الأمريكي والعضو المؤسس لمجموعة ”Black Eyed Peas“ الموسيقية مع عدد من الأسماء الكبيرة لصنع ”القناع الذكي“ بما في ذلك شركة هانيويل ومصمم الأزياء في هوليوود خوسيه فرنانديز الذي صمم بدلات ”SpaceX“ البيضاء الشهيرة، لتطوير قناع يجمع بين الحماية والتصميم وسهولة الاستخدام في منتج واحد.

وأوضح ويل، أن قناع الوجه الذي يشبه الخيال العلمي يتميز بنظام ترشيح ”HEPA“ عالي الكفاءة الخاص بشركة هانيويل والموجود داخل قناع سيليكون مع نسيج شبكي مبطن للجوانب، وكلها مثبتة على الوجه بشكل مريح.

وقال ويل آى أم في بيان: ”بالتعاون مع شركة هانيويل، قمنا بتطوير قناع ”Xupermask“ بتصميم فريد للغاية، على أحدث طراز لتوفير الحماية اللازمة بأسلوب أنيق“.

وتابع ”يتميز (Xupermask) بسدادة وجه من السيليكون ومثبتة في الرأس بحزام مرن يمكن تعديله ليناسب أشكال الوجه المختلفة، كما يوجد بالداخل نظام مروحة مزدوج ثلاثي السرعات ونظام ترشيح (HEPA) جنبا إلى جنب مع بطارية تدوم سبع ساعات لتشغيل جميع الميزات التقنية“.

وأضاف ”كما يأتي القناع مدعوما ببطارية تدوم حتى 7 ساعات، إذ إن قناع (XUPERMASK) لا يشبه أي منتج تقني آخر يمكن ارتداؤه في السوق“.

ويتوافر القناع في مجموعة من الألوان، بما في ذلك: ( أبيض / رمادي / برتقالي/ وأسود ومن المقرر طرحه للبيع غدا الخميس الـ8 من نيسان/ أبريل مقابل 299 دولارا.