حكم قضائي يدين "آبل" ببيع أجهزة MacBook Pro تتضمن عيوبا

أقر قاض فيدرالي أمريكي بأن شركة ”آبل“ الأمريكية باعت أجهزة MacBook Pro وهي على علم بأنها تحتوي على عيوب.

وكان قد تم رفع دعوى قضائية تزعم أن شركة آبل كانت تبيع أجهزة MacBook Pro منذ عام 2016 وهي تحتوي على بعض العيوب، رغم إدراكها لهذه المشكلات.

وتتركز المشكلة على أجهزة MacBook Pro التي تمتلك كابلات مرنة تبدأ في التآكل بعد فترة قصيرة من الاستخدام، وهو ما يسبب مشكلة في العرض والإضاءة.

وزعم العملاء في الدعوى القضائية أن الشركة قد لاحظت وجود مشكلة بالكابلات في الاختبار الشامل الذي تجريه الشركة قبل الإصدار، والذي كان يشمل اختبارات الإجهاد.

وقال القاضي إدوارد دافيلا إن مسألة الاختبارات مع شكاوى العملاء الكبيرة كافية لإثبات أن آبل كان لديها معرفة بالعيب المشار إليه.

وعندما ظهرت المشكلة لأول مرة، لم تقم الشركة باستبدال الكابلات في أجهزة MacBooks الأحدث وقامت أيضًا بحذف المنشورات حول هذه المشكلة.

ورفضت ”آبل“ استبدال المكونات التالفة حتى وقع المستخدمون على عريضة عبر الإنترنت.