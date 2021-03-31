"سناب" تطور نظارة واقع معزز أكثر تقدمًا للمطورين والمبدعين

تعكف شركة ”سناب“ صاحبة التطبيق الشهير ”سناب شات“ على جيل جديد من نظارة ”Spectacles“، مجهزة بشاشة لعرض تأثيرات الواقع المعزز، حيث سيتم إطلاقها في أيار/مايو المقبل.

ووفقًا لتقرير موقع ”ذي إنفورميشن“، ستكون هذه النظارات في البداية مخصصة للمطورين ومنشئي المحتوى، مشيرا إلى أن الشركة ستطلق أيضا ”طائرة بدون طيار، على غرار تلك التي طورتها ماركة DJI الشهيرة“.

وكانت الشركة الناشئة قدمت بالفعل عدة إصدارات من نظارات ”Spectacles“ سابقًا، لم تحقق النجاح المتوقع.

لكن تؤكد مصادر أن النظارات المطورة ستعمل عبر فلاتر على عدساتها تُمكّن مستخدميها من رؤية التأثيرات في الواقع المعزز دون الحاجة إلى الاعتماد على هاتف ذكي.

ووفقًا لهذه المصادر، فإن النظارة ستكون مخصصة للمطورين ومنشئي المحتوى وليس للمستهلكين في البداية، ما يشير إلى أنها ستصل بسعر مرتفع، وستمكن المطورين من إنشاء نظارات خاصة بهم جنبًا إلى جنب مع طرازات يمكن للمستهلكين استخدامها في المستقبل.

ورغم إخفاقاتها السابقة، تؤمن ”سناب“ بالنجاح التجاري لهذه النظارات، تم إنتاج نظارة ”Spectacles 3″، التي تم إطلاقها في أغسطس 2019، بكميات محدودة بسبب الإخفاق التجاري للإصدارين السابقين.

ولا تعد ”سناب“ الشركة الوحيدة التي تحلم بتطوير نظارات الواقع المعزز، حيث تعمل فيسبوك وأبل وغيرهما على هذه التقنية.

وتأتي المعلومات حول هذا الجيل الجديد من نظارات ”Spectacles“ وسط تكهنات مثارة حول تأكيد أبل موعد مؤتمر مطوريها ”WWDC“، والتي تكشف الإعلانات الترويجية له عن بعض الرموز التعبيرية لمنتج واقع معزز يحتمل أن يكون نظارة.