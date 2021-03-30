خرائط غوغل تضيف ميزة الواقع المعزز للتجول‎

كشفت شركة غوغل الأمريكية عن مجموعة من التحديثات، التي من شأنها أن تجعل تطبيق الخرائط الخاص بها ”غوغل مابس“ أكثر فائدة في المزيد من السيناريوهات.

ويجلب التطبيق أداة التنقل بالواقع المعزز Live View إلى بعض المواقع الداخلية، مثل: مراكز التسوق والمطارات ومحطات النقل العام المحددة.

ويعطي التطبيق الأولوية لمزيد من الاتجاهات الصديقة للبيئة عند التوصية بالطرق، وإضافة بيانات الطقس وجودة الهواء إلى الوجهات، ودمج خيارات الاستلام والتسليم مع بائعي البقالة بالتجزئة.

وتعد Live View ميزة واقع معزز تتيح لك رؤية مكان وجهتك من خلال توجيه الكاميرا إلى محيطك وتراكب الاتجاهات عبر المشهد.

ولإنجاز هذا العمل في الداخل، كان على غوغل تطوير تقنية جديدة تمامًا تسميها الأقلمة العالمية، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لمسح عشرات المليارات من صور التجول الافتراضي ورسم خرائط لها بالصور الموجودة عبر هاتفك لتحديد مكانك.

ومع التعديلات التي تم إجراؤها في السنوات القليلة الماضية، قامت غوغل بتكييف ذلك لفهم الارتفاع الدقيق أو موضع كائن في المبنى.

ويمكنك استخدام هذه الميزة للبحث عن بوابة رحلتك أو العثور على مطعم جديد في مركز تجاري، كما تساعدك أيضًا في العثور على المصاعد والسلالم المتحركة وأجهزة الصراف الآلي والمراحيض وعدادات تسجيل الوصول ومكاتب التذاكر والمزيد.

ويتم الآن عرض Live View في الأماكن المغلقة في بعض مراكز التسوق في مدن الولايات المتحدة، ويبدأ تطبيقها خلال الأشهر القليلة المقبلة عبر نظامي أندرويد و iOS في محطات الترانزيت والمراكز التجارية والمطارات المختارة في طوكيو وزيورخ، وقالت غوغل: إن الدعم لمزيد من الأماكن والمدن قادم أيضًا.

وتعمل غوغل أيضًا على تجديد واجهة الاتجاهات الخاصة بها، التي تضع طرقًا لجميع أوضاع النقل في صفحة واحدة، بدلاً من وجود علامات تبويب منفصلة لأشياء، مثل: السيارة والمشي والنقل العام.

ويسهل هذا مقارنة الوقت المستغرق عبر الطرق المختلفة، وتستخدم الخرائط أيضًا التعلم الآلي لفهم الوسائل المفضلة لديك للتجول لتحديد أولوياتها، وكذلك تعزيز الأوضاع الشائعة في مدينتك.

وتضيف الخرائط أيضًا طبقات جديدة للطقس وجودة الهواء لمساعدة المستخدمين على توقع البيئة بشكل أفضل في وجهتهم.

وتعرض هذه الطبقات درجة الحرارة الحالية والظروف الجوية المتوقعة كل ساعة، إلى جانب تفاصيل حول جودة الهواء في الموقع حتى يتمكن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية من تعديل الخطط وفقًا لذلك.