كيا "EV6".. سيارة كهربائية بميزات جذابة وتقنيات رائدة (فيديو)

كشفت شركة ”كيا“ الكورية الجنوبية عن ”KIA EV6″، وهي سيارة الأحلام كما تصفها لتكون أول سيارة من ”كيا“ تصنع لتكون كهربائية من الألف إلى الياء.

وأكدت الشركة أن سيارتها ”EV6“ مبنية على تشغيل 6 سيارات كهربائية مستقبلية.

ويتم استخدام المنصة المسماة ”E-GMP“ نفسها بواسطة الشركة الأم هيونداي، لتشغيل ”Ioniq 5 EV“ وغيرها من المركبات الكهربائية المستقبلية أيضا.

ويعني هذا أن ”EV6“ هي سيارة مهمة جدا لـ ”كيا“، لذلك حرصت الشركة على أن تكون مليئة بالميزات الجذابة والتقنيات الرائدة.

وتتاح ”EV6“ بتكوينات الدفع الخلفي والدفع الرباعي، وتجهزها كيا بالحزمة القياسية 58 كيلو واط أو الحزمة الطويلة المدى 77.4 كيلو واط، وتستخدم منصة ”E-GMP“ حزم بطاريات 800 فولت، مما يجعل من الممكن شحن ”EV6“ من 10% إلى 80% في 18 دقيقة فقط.

ويعد إصدار ”GT“ للدفع الرباعي من ”EV6“ هو أعلى المواصفات، ولا يأتي إلا مع الحزمة الطويلة المدى، ويستخدم محركين لإنتاج 430 كيلو وات، أو ما يقرب من 576 حصانا، ويمكن أن ينتقل من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 3.5 ثانية فقط.

وتتميز ”EV6“ أيضا بوحدة تحكم الشحن المتكاملة ”ICCU“ التي تسمح بالشحن الثنائي الاتجاه، مثل ”Hyundai Ioniq 5″، مما يعني أنه يمكن للمركبة أن تستمد الكهرباء من الشبكة، وكذلك تعمل كمصدر طاقة لتوصيل ما يصل إلى 3.6 كيلو واط إلى الأجهزة الأخرى.

ولا تستخدم ”EV6“ الغاز لتوليد هذه الطاقة، وتقول كيا إن ”EV6“ يمكنها أيضا سحب ما يصل إلى 1600 كيلوغرام طالما أن البطارية ممتلئة بنسبة تزيد عن 35% أيضا.

وتستخدم ”EV6“ عددا من ميزات استرداد الطاقة، مثل المضخة الحرارية العالية الكفاءة التي تزيل الطاقة الزائدة من نظام التبريد، بحيث تحتفظ السيارة بنسبة 80% من مداها القياسي حتى عندما تنخفض درجات الحرارة الخارجية إلى ما دون درجة التجمد.

وتوفر نظام كبح متجدد متقدم من ستة مستويات، ويمكن للسائقين تحديد مدى قوة جمع النظام للطاقة الحركية باستخدام مبدلات الحركة المثبتة خلف عجلة القيادة.

وعند ضبط النظام على الحد الأقصى، الذي يطلق عليه وضع ”i-PEDAL“ يمكن تشغيل ”EV6“ دون أن تلمس الفرامل أبدا، ويؤدي ترك دواسة الوقود إلى إبطاء السيارة بلطف حتى تتوقف.

The Kia EV6 GT.

Engineered for emotional performance.

Unprecedented levels of performance combined with a distinctive design to inspire every journey.#Kia #MovementThatInspires #KiaEV6#EV6 #Movement #Inspiration pic.twitter.com/W3agiiavZO

— Kia Worldwide (@Kia_Worldwide) March 30, 2021