الكشف عن مواصفات سيارة هيونداي "ألكازار" الرياضية (صور)

تستعد شركة هيونداي لإطلاق سيارتها ”ألكازار“ الرياضية ذات السبعة مقاعد التي طال انتظارها، لأول مرة على مستوى العالم، في أبريل/نيسان المقبل في الهند.

وكشفت الشركة المصنعة الكورية عن صور ثلاثية الأبعاد لسيارة الدفع الرباعي القادمة، ما يمنحنا نظرة جيدة على النسخة المعدلة من سيارة كريتا القادمة بمقاعد إضافية تتسع لصف ثالث.

تُظهر الصورة التخطيطية الأولى المظهر الجانبي والداخلي والخلفي للسيارة. ويتضح من خلالها أن ألكازار متعددة الاستخدامات، تعد بالأساس نسخة ذات 7 مقاعد من الجيل الثاني من هيونداي كريتا التي تم إطلاقها في 2020، كما تلقت تغييرات كبيرة في تصميم المظهر الجانبي.

وتبدو السيارة أطول بشكل ملحوظ، وتمتلك مظهرا جانبيا أكثر انبساطًا مقارنة بالشكل المستدير لـ كريتا، كما تم تطويرها لتجسد هوية التصميم الرياضي الحسي العالمي لشركة هيونداي، والتي رأيناها بالفعل في سلالات جديدة من سيارات الدفع الرباعي للعملاق الكوري.

وتتميز السيارة بعجلات معدنية أكبر ونهاية خلفية معدلة، فيما يبدو التصميم الداخلي مشابها لـ كريتا، باستثناء نظام الألوان الأسود والبني، ومن المحتمل أن يتم توفيرها بمحركات ديزل سعة 1.5 لتر ومحركات التربو سعة 1.4 لتر.

وتأتي ”ألكازار“ بزيادة ملحوظة في حجم الباب الخلفي؛ لتحسين الدخول والخروج، وتم أيضًا تغيير تصميم السقف، وأصبح أكثر انحدارا بدلا من الانحدار في سيارة كريتا ذات الخمسة مقاعد.

كما ستحصل السيارة الرياضية على جناح مدمج مثبت عند حافة السقف، وعجلات من سبائك التيتانيوم ذات تصميم مختلف، ومصابيح خلفية ملفوفة، بالإضافة إلى ذلك سيتم تركيبها على قاعدة عجلات أطول وزيادة الطول لاستيعاب مقاعد الصف الثالث.

وتبدو الواجهة الأمامية متطابقة مع كريتا ذات الخمسة مقاعد، لكنها تحتوي على مبرد ”ريداتور“ مرصع بمعدن الكروم وبخطوط تزيينية، ومصابيح أمامية معدلة قليلًا، ستتلقى السيارة أيضًا مستشعرات ركن أمامية، تفتقدها السيارة ذات الخمسة مقاعد.

وفي المؤخرة، ستحصل ”الكازار“ على مصابيح ليد (LED) خلفية أكبر متصلة عبر شريط من الكروم مكتوب عليه ”ALCAZAR“، يوجد ممسحة خلفية وأنابيب عادم مزدوجة ومصابيح ضباب خلفية.

ومن المحتمل أن تحتوي على نظام معلومات ترفيهي أكبر بشاشة تعمل باللمس، وتعتيم تلقائي، وكاميرا 360 درجة، وتنجيد جلدي، وأجهزة استشعار أمامية لوقوف السيارة.