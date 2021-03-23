"وان بلس" تكشف رسميًا عن ساعتها الأولى "OnePlus Watch" (صور)

كشفت شركة الهواتف الصينية ”وان بلس“ عن ساعتها الذكية الأولى ”OnePlus Watch“، في حدث رسمي جنبًا إلى جنب مع سلسلة ”وان بلس 9“ الرائدة.

وبعد سنوات من التطوير، دخلت الشركة الصينية سوق الساعات الذكية عبر ساعتها OnePlus Watch، التي تتوفر بدءًا من 159 دولارا.

وبالنسبة للتصميم، تأتي ساعة OnePlus Watch الجديدة بتصميم دائري يشبه ساعة اليد العادية، بدلا من الشكل المستطيل الذي اشتهرت به Apple Watch ومقلدوها، مثل Oppo Watch.

كما تم تصميم هيكل الساعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويبلغ قياسها 46 ملم، وتتميز بزرين على الجانب أحدهما يتميز بشعار OnePlus، وتتوفر الساعة الذكية بلونين هما الفضي والأسود.

وتأتي الساعة الذكية بشاشة OLED مقاس 1.39 بوصة وبدقة 326 بكسل مع زجاج ياقوتي، وتحتوي أيضًا على إصدار من نظام الشحن Warp Charge الخاص بشركة OnePlus، وتعد الشركة بأسبوع من عمر البطارية بعد الشحن لمدة 20 دقيقة.

وأكدت ”وان بلس“ أن ساعتها يجب أن تستمر لمدة تصل إلى أسبوعين عبر شحنة واحدة، أو ما يصل إلى أسبوع واحد للعملاء الأكثر استخدامًا.

وبالنسبة للمواصفات، تتميز ساعة OnePlus Watch بذاكرة وصول عشوائي بسعة 1 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 4 غيغابايت، ومكبرات صوت مدمجة.

وتعتبر اللياقة البدنية أيضا جزءا كبيرا من OnePlus Watch، حيث توفر أكثر من 110 أنماط رياضية، وتتميز بمقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP68.

إضافة إلى ذلك، تتميز OnePlus Watch بوحدة تخزين داخلية للموسيقى تتيح للمستخدمين تخزين ما يصل إلى 500 أغنية للاستماع إليها عبر سماعات البلوتوث الخاصة بهم أثناء الجري، حال لم يكن المستخدم يحمل هاتفا.

ولن تنطلق الساعة الذكية بنظام تشغيل WearOS، وكما أعلنت الشركة قبل الحدث، فإنها تستخدم إعداد برنامج على غرار RTOS، مع تطبيق مصاحب يسمح لها بالاتصال بهاتفك لتلقي المكالمات والإشعارات.

ولن تتوقف ميزات الساعة الذكية عند هذا الحد، حيث يمكن أيضًا توصيلها بجهاز OnePlus TV، ويمكن استخدامها كجهاز تحكم عن بعد، ويمكن للساعة إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا بعد أن تكتشف أنك قد نمت.

وأخيرًا، فقد أعلنت الشركة الصينية OnePlus عن إصدار محدود مصنوع من سبيكة الكوبالت، التي تقول، إنها أقوى بمرتين من الفولاذ المقاوم للصدأ، موضحة أن إصدار Cobalt Limited Edition سيتوفر قريبًا، لكنها لم تقدم سعرًا بعد.