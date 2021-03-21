علوم وتقنية

الذكاء الاصطناعي يكتشف السرطان بدقة...
تاريخ النشر: 21 مارس 2021 12:29 GMT
تاريخ التحديث: 21 مارس 2021 13:30 GMT

الذكاء الاصطناعي يكتشف السرطان بدقة شديدة في فحص المخبوزات

قالت دراسة إن الذكاء الاصطناعي، الذي يستخدم في التفرقة بين أنواع مختلفة من المخبوزات، يمكن أن يكون أداة أساسية في عالم الطب. وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،

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قالت دراسة إن الذكاء الاصطناعي، الذي يستخدم في التفرقة بين أنواع مختلفة من المخبوزات، يمكن أن يكون أداة أساسية في عالم الطب.

وأشارت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إلى أن أداة تصنيف المخبوزات BakeryScan، القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي، والتي طوّرتها شركة يابانية، تستطيع الآن اكتشاف السرطان، وفقا لما ذهب إليه علماء.

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وأضافت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”ذهب طبيب في مركز الأبحاث الطبية بمدينة كيوتو اليابانية، إلى أن تلك التقنية قادرة على رصد واكتشاف الخلايا السرطانية بنسبة دقة تصل إلى 99%“.

ومضت تقول: ”بدلا من فحص أوجه الخلل في الدونتس والخبز، فإن النظام المعدل الذي يطلق عليه Cyto-AisCAN يقوم بتحليل الخلايا، ولديه القدرة على تحديد ما إذا كانت مصابة بالسرطان أم لا“.

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وتابعت: ”بعد العديد من عمليات الفحص والاختبار، فقد اكتشف طبيب أن الخلايا السرطانية تشبه الخبز عند فحصها عبر الميكروسكوب، حيث يمكن استخدام أداة BakeryScan في إنقاذ الأرواح بدلا من تصنيف السلع المخبوزة“.

وأردفت الصحيفة: ”سيؤدي استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في مضاعفة سرعة عملية تحديد الخلايا السرطانية، والاكتشاف المبكر لها، بالإضافة إلى كونها أكثر فعالية في علاج المرضى“.

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