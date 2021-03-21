ميزة جديدة في "جيميل".. تعرف على كيفية تطبيقها

بدأت غوغل في الفترة الأخيرة تجريب ميزة جديدة لحل مشكلة واجهت عددا كبيرا من المستخدمين، تمثلت في صعوبة بالغة عندما يتعلق الأمر بنسخ عناوين البريد الإلكتروني ولصقها.

وكشفت تقارير تقنية أن غوغل بدأت باختبار ميزة جديدة وبسيطة في إصدار تطبيق جيميل لنظام أندرويد تتيح للمستخدم نسخ أي عنوان بريد إلكتروني ولصقه بكل سهولة.

يأتي ذلك من خلال تضمين قائمة منبثقة جديدة لجعل عملية نسخ عناوين البريد الإلكتروني ولصقها أكثر وضوحا، حيث ستظهر القائمة المنبثقة الجديدة عند الضغط على عنوان بريد إلكتروني في حقول (إلى) To أو (نسخة إلى) Cc أو (نسخة مخفية إلى) Bcc.

وسيظهر لك معلومات إضافية لجهة الاتصال في بطاقة أكبر حيث يمكنك التفاعل معها بعدة طرق، سواء كانت نسخ النص أو إضافة معلومات، أو إلغاء إرسال الرسالة، حيث تعتبر هذه النافذة المنبثقة أكثر عملية من الخيار السابق.

وتقول بعض المصادر إنه في حين أن هذه الميزة الجديدة تعمل بشكل جيد وفقا للعديد من المراجعات إلا أنه غالبا عند إظهارها تغطي بعض النص المهم الموجود أسفل المربع.

وهذه الميزة ليست متاحة على نطاق واسع حتى الآن، حيث بدأت غوغل بإطلاقها لمجموعة محددة من المستخدمين، وما زالت الشركة تتلقى ردود الفعل من المستخدمين استعدادا لإطلاقها للجميع في الأسابيع القادمة.

وذكرت بعض التقارير أن من يعملون بإصدار تطبيق جيميل النسخة v2021.02.05 ظهرت لهم هذه الميزة في هواتفهم، ومع ذلك، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تظهر هذه الميزة للجميع.

وتتوقع أوساط تقنية أن تؤدى هذه الميزة إلى تحسين تجربة استخدام التطبيق كواحد من أفضل التطبيقات على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بالتواصل والإنتاجية.