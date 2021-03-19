سوني تكشف عن الجيل الجديد من وحدات التحكم اللاسلكية في بلاي ستيشن 5

بعد الكشف عن الجيل التالي من نظام الواقع الافتراضي (سماعات الرأس VR) للبلاي ستيشن 5، كشف عملاق الإلكترونيات، سوني، عن تفاصيل حول وحدة التحكم اللاسلكية الجديدة في الواقع الافتراضي التي ستأتي معها.

وأشارت الشركة اليابانية في بيان على مدونتها الرسمية، إلى أن وحدة التحكم اللاسلكية الجديدة للواقع الافتراضي ستمنح مستخدميها ”إحساسًا أعمق بكثير بالوجود وشعورًا مكثفًا بالانغماس في تجارب الواقع الافتراضي“.

وأوضحت أنها تستند في ذلك، إلى الابتكار الذي قدموه في أداة التحكم DualSense التي ستغير طريقة الألعاب على PS5.

وبحسب الوارد يأتي الجهاز بشكل دائري، ما من شأنه السماح للمستخدم بالإمساك بوحدة التحكم بشكل طبيعي بدرجة عالية من الحرية أثناء اللعب، حيث لا توجد قيود فيما يتعلق الأمر بتحريك الأيدي، ما يمنح القدرة على إنشاء تجارب فريدة.

وتوضح الشركة أن تصميم وحدة التحكم اللاسلكية الجديدة، يراعي بيئة العمل بشكل متوازن ومريح.

إلى جانب ذلك، تتميز الوحدة الجديدة بميزات فريدة مثل المشغلات التكيفية وردود الفعل اللمسية والاستشعار باللمس والتتبع وعصا التحكم التناظرية وأزرار الحركة، التي تتيح للاعبين معًا الشعور والتفاعل مع الألعاب بطريقة أكثر عمقًا.

ووفقًا لنائب رئيس التخطيط في سوني، هيديكي نيشينو: ”تعنى الشركة بإحداث نقلة نوعية للواقع الافتراضي“.

ورغم عدم ذكر موعد الإصدار، لكن نيشينو أوضح أن وصول أدوات التحكم ومجموعة التطوير الخاصة بسماعة الواقع الافتراضي التالية لبلاي ستيشن 5 إلى أيدي المطورين سيكون قريبًا.