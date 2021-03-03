"سيسكو" تطلق خدمة الترجمة الفورية لمؤتمرات الفيديو بأكثر من 100 لغة

يواجه العديد من الأشخاص حاجز اللغة في التواصل مع الآخرين، خاصة خلال الاجتماعات والمؤتمرات المقامة عبر الفيديو، لذلك قدمت شركة سيسكو ميزة جديدة أعلنت عنها اليوم الثلاثاء لمنح سهولة التواصل بين المستخدمين لبرنامج مؤتمرات الفيديو الخاص بها Webex.

وأفاد موقع ”engadget“ أن الميزة الجديدة التي أطلقتها شركة سيسكو ستجعل مشكلة اللغة شيئاً من الماضي، وهي عبارة عن خدمة ترجمة فورية مجانية خلال الاجتماعات والمؤتمرات عبر برنامج Webex لأكثر من 100 لغة بداية من اللغة الأرمينية إلى اللغة الزولوية المستخدمة في جنوب أفريقيا.

وبتقديم الشركة لهذه الخدمة المميزة من الترجمة الفورية، ستجعل شركات الأعمال تتجنب دفع مبالغ أو التعامل مع شركات خارجية من أجل توفير خدمات الترجمة الفورية عندما يتكون المؤتمر أو الاجتماع من عدة أشخاص لا يتحدثون نفس اللغة، فضلاً عن أنها ستجعل الشركات توظف المواهب والكفاءات دون القلق بشأن حاجز اللغة والتواصل.

واستشهدت شركة سيسكو بتقرير صادر عن شركة Metrigy الاستشارية المتخصصة في تحليل التقنيات الحديثة، وكان موضوع التقرير حول المساعدين الافتراضيين. وذكر التقرير أن حوالي 24% من المشاركين يجرون اجتماعات تشتمل على أشخاص لا يتحدثون نفس اللغة، وكان أكثر من نصف المستخدمين يستخدمون شركات خارجية لتوفير خدمات الترجمة الفورية بمتوسط تكلفة 172 دولارا لكل اجتماع.

وذكر الموقع أيضا أن المستخدمين يمكنهم استخدام ميزة الترجمة الفورية الجديدة بداية من شهر آذار/ مارس الجاري كإجراء تجريبي مع طرح الخدمة بشكل كامل في شهر مايو القادم.

وصرح جيتو باتيل، المدير العام لقسم التطبيقات في شركة سيسكو، أن الترجمة الفورية في وقتها الفعلي ستوفر بيئة متكافئة بين الأشخاص بغض النظر عن عامل اللغة أو المكان، وهي خطوة مستقبلية في مجالات التعاون والاتصالات.

الجدير ذكره أن سيسكو Webex لديها ما يقرب من 600 مليون مستخدم، ويُجرى عبرها أكثر من 6 مليارات مكالمة شهرياً في مختلف دول العالم.