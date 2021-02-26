سامسونغ تعلن رسميًا عن "Galaxy A32 4G" بمميزات متقدمة

أصدرت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية العملاقة، رسميا، نسخة ”LTE“ من الهاتف الذكي ”Galaxy A32 5G“.

وتحمل النسخة اسم ”Galaxy A32“ فقط، أو ربما ستكون معروفة أيضا باسم Galaxy A32 مع (G4) من فئة الهواتف المتوسطة.

وبحسب تقرير ”جيز تشاينا“، فإن الهاتف سيصنع من البلاستيك، ويتميز بشاشة ذات حواف رفيعة نوعًا ما، وأربع كاميرات في الخلف وكاميرا أمامية واحدة.

ووفق التصميم، فإن جميع أزراره توجد على الجانب الأيمن، بينما يتم تضمين العلامة التجارية للشركة في الخلف.

أما بالنسبة للمواصفات، يأتي هاتف سامسونغ الجديد بشاشة ”FullHD + Super AMOLED“ مقاس 6.4 بوصة، توفر معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، (على عكس Galaxy A32 5G الذي يعمل بشاشة لا يزيد ترددها على 60 هرتز)، كما أنها محمية بزجاج غوريلا غلاس 5.

ويعمل ”Galaxy A32“ بمعالج ”Helio G80 12nm SoC“ من ”ميدياتك“، بينما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية بسعات 4 جيجابايت / 6 جيجابايت / 8 جيجابايت، وتخزين داخلي ثابت بسعات 64 جيجابايت / 128 جيجابايت، يمكنك توسيع مساحة التخزين حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة ”microSD“.

وقامت الشركة بتثبيت نظام أندرويد 11 مسبقًا على الهاتف، بالإضافة إلى واجهة ”One UI 3.0“.

يحتوي الجهاز الجديد على فتحتين لبطاقة ”SIM“، ويدعم ”Bluetooth 5″، وكذلك يحتوي منفذ ”USB“ من النوع ”C“.

أما بطاريته فهي بقدرة 5000 مللي أمبير، فيما يأتي دعم الشحن السلكي بقوة 15 وات.

ويحتوي كذلك على مقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ملم أيضًا، بينما يقدم الهاتف أيضًا دعم تقنية Dolby Atmos.

ويأتي الهاتف الذكي بألوان البنفسجي والأسود والأبيض والأزرق.