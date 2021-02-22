لدعم الطلبة.. مايكروسوفت تطلق جهازين لوحيين وهذه أسعارهما

أطلقت شركة مايكروسوفت مؤخرا جهازها اللوحي Surface Laptop Go في الهند بسعر يبدأ من 71.999 روبية هندية (993.43 دولار).

وطرحت عملاق التكنولوجيا الأمريكية جهازين لوحيين في الهند وهما؛ Surface Pro 7+ بسعر يبدأ من 83.999 روبية هندية (1159 دولارا) لدعم المستخدمين في الأغراض التعليمية والعمل وجهاز Surface Hub 2S مقاس 85 بوصة إلى البلاد.

جهاز Surface Pro 7 Plus

يستهدف جهاز Surface Pro 7 Plus الجديد دعم المستخدمين في مجال الأغراض التعليمية إلى جانب دعم المستخدمين في قطاع العمل، ويتوفر الجهاز اللوحي باللونين الأسود والبلاتيني.

ويحتوي Surface Pro 7 Plus على عدد قليل من التغييرات مقارنة بجهاز Surface Pro 7 لعام 2019، وهو يتميز بشاشة PixelSense مقاس 12.3 بوصة بدقة 2736 × 1824.

وقدمت شركة مايكروسوفت جهاز Surface Pro 7 Plus مع مجموعة من التحسينات التي تشمل ذاكرة SSD قابلة للإزالة، مع بطارية بحجم أكبر، وميزة الاتصال بشبكات LTE، مع سعة أكبر للبطارية، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى ”32 غيغابايت“، وذاكرة SSD 1 تيرابايت.

ويشتمل الجهاز على منافذ Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.0 ومنفذ USB من النوع C ومنفذ USB من النوع A ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم وقارئ بطاقة microSD، ويمكن للمستخدمين الحصول على Surface Pro 7+ بدءا من اليوم من الموزعين المحليين.

شاشة Surface Hub 2S

كما أطلقت الشركة أيضا شاشة Microsoft Surface Hub 2S مقاس 85 بوصة في الهند اليوم مقابل 21.44.999 روبية (3020040.62 دولار).

كما يحتوى الجهاز على منفذ USB من النوع A و3 منافذ USB-C، وسيتم تشغيله بوساطة معالج Intel Core-i5 من الجيل الثامن مقترن بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة ”8 غيغابايات“ وذاكرة SSD بسعة ”128 جيجابايت“، تشمل الميزات الأخرى مجال رؤية أفقي 90 درجة، ومكبرات صوت إستريو ثلاثية الاتجاه.

وتوفر مايكروسوفت شاشة Surface Hub S2 مع حامل لتثبيت الشاشة، أو حامل للحائط، أو حامل متحرك، كما يتميز هذا الإصدار بحجم أنحف بنسبة 20% مقارنة بالإصدار السابق، ووزن أخف بنسبة 30%، وسيتوفر جهاز Surface Hub 2S اعتبارا من 3 آذار/ مارس.