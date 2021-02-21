"إيدج" تطلق أول مجموعة من الأسلحة الإماراتية الحوامة‎ على الأهداف

أطلقت المجموعة المتخصصة في قطاع الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة (إيدج)، أول مجموعة من الأسلحة الإماراتية الحوامة على الأهداف، وهي مجموعة ”كيو إكس“، وذلك في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021.

وشهد اليوم الأول من المعرض، المقام حاليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إطلاق إيدج لمنتجات ”شادو 50″، و“شادو 25″، وذخائر ”راش 2“ الموجهة، والأنواع الجديدة من مجموعة ”آر دبليو 24“ التي تم تصميمها وتصنيعها جميعا في أول عام من عمل الشركة.

‎وجرى الكشف عن الفئة الأولى من الطائرات المسيرة العمودية الكهربائية في جناح إيدج بحضور فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في إيدج، وعلي اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة أداسي.

‎وقال فيصل البناي: ”تحدث تكنولوجيا الطائرات دون طيار اليوم ثورة في عالمنا المعاصر، ومازالت الإمكانيات الكاملة للقدرات الذاتية للأنظمة المسيرة قيد الاستكشاف، ليس فقط في القطاع العسكري، بل على الصعيد التجاري أيضا، ولا شك أن الجيل القادم من الابتكارات الثورية في مجال التعاون العسكري التجاري سيحدث هنا“.

‎وأضاف: ”إن نجاح إيدج في إطلاق أول مجموعة إماراتية من الطائرات المسيرة الحوامة على الأهداف خلال أول عام من عملنا، يشكل إنجازا هاما للشركة المتخصصة في قطاع التكنولوجيا التي تؤدي دورا حيويا في تعزيز القدرات الذاتية للإمارات ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي“.

#ايدج تطلق أول مجموعة من الأسلحة الإماراتية الحوامة على الأهداف في آيدكس 2021: https://t.co/4fUzPms9Zy pic.twitter.com/QmmZjkDM3U — EDGE (@_edgegroup) February 21, 2021

‎وتضم مجموعة ”كيو إكس“ من الطائرات الحوامة على الأهداف، أربعة منتجات هي ”كيو إكس-1″، ”كيو إكس-2″، ”كيو إكس-3“ وهي طائرات مسيرة بأحجام مختلفة تتراوح بين الصغيرة جداً والمتوسطة، إضافة إلى ”كيو إكس-4“ التي تتميز بأجنحة ثابتة وقادرة على الإقلاع والهبوط العمودي.

وتستخدم هذه الأنظمة الموجهة بدقة، لوغيرثمات ذكاء اصطناعي معقدة للاستهداف والضرب بدقة لاتتعدى 1 متر، مع استهداف يشبه الذخائر الليزرية الموجهة. وصُممت هذه المنتجات لإطلاقها في أي بيئة أو تضاريس، كما تتميز مجموعة ”كيو إكس“ الكاملة من الطائرات غير المأهولة بخفة وزنها وقابلية حملها، وتتمتع بقدرة على الإقلاع والهبوط العمودي.

‎وتضم ”شادو“ المجموعة الثانية من الطائرات المسيرة الحوامة على الأهداف، كلاً من ”شادو 50″ التي يمكنها حمل ما يصل إلى 50 كيلوغراما، و“شادو 25“ التي يمكنها حمل نصف الحمولة السابقة التي تعتبر نظاما عالي السرعة تم تجهيزها بمحرك نفاث، وتتميز بوقت استجابة قصير، وتستخدم هذه المركبات المسيرة أنظمة ملاحة عالمية بالأقمار الصناعية، ويمكنها التحليق باستخدام أنظمة الملاحة بالفيديو في حال عدم توفر أنظمة الملاحة بالأقمار الصناعية أو وجود تشويش وإعاقة في منطقة العمليات، كما تمتاز بضربات عالية الدقة ضد الأهداف الثابتة فضلاً عن قدرات التوجيه المتقدمة.

‎”راش 2“

‎تعتبر منظومة التوجيه ”راش 2 ”، التي تم إطلاقها في اليوم الأول من ”آيدكس“، مجموعة توجيه ثابتة الأجنحة لذخائر الهاون وغيرها من الحمولات المصممة داخلياً، وهي قادرة على التحليق وتوجيه الذخائر إلى الأهداف الأرضية.

وتتوفر هذه المركبة بأحجام مختلفة لتلبية المتطلبات المتنوعة لسعة الحمولة والمدى والتحمل، وأبرمت شركة أداسي عقدا بقيمة 55 مليون درهم إماراتي لتوريد ”راش 2“ إلى القوات المسلحة الإماراتية، ما يمثل الطلبية الأولى من هذا المنتج الذي تم إطلاقه حديثاً.

”آر دبليو 24“

‎تم إطلاق ثلاث إضافات جديدة إلى مجموعة ”آر دبليو 24″ خلال فعاليات آيدكس 2021، وقد تم تجهيز المستشعر الجديد لـ“آر دبليو 24“ بباحث حراري أوتوماتيكي يعزز دقة الاشتباك مع الأهداف المتحركة بوساطة التوجيه المتلفز، ويحسن الوظائف ضمن البيئات التي تُحجب فيها إشارات نظام التموضع العالمي (GPS).

‎وتساعد الأنواع المختلفة لهذه الطائره، وهي الرأس الحربي المطور لـ“آر دبليو 24″، والمدى المعزز لـ“آر دبليو 24″، على زيادة سعات الحمولة من 8 إلى 13 كيلوغراما، ما يمكّن الطائرة المسيرة من حمل وقود إضافي أو زيادة حجم الرأس الحربي.

‎وتم تصميم مجموعة منتجات الطائرات الحوامة على الأهداف من ”كيو إكس“ و“شادو“، إضافة إلى نظام التوجيه ”راش 2“ والأنواع الجديدة من ”آر دبليو 24“ وتصنيعها في الإمارات بشكل كامل وفق جدول زمني قياسي وصل إلى أقل من عام.

‎وتصنف ”إيدج“ مجموعة التكنولوجيا المتقدمة بين أفضل 25 موردا عسكريا في العالم.