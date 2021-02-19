"كافيار" تطلق إصدارًا من PlayStation 5 مغطى بالذهب الخالص.. تكلفته لا تصدق (فيديو وصور)‎

كشفت شركة ”كافيار“ الروسية عن إصدار فاخر من PlayStation 5 أطلقت عليه اسم ”Golden Rock“؛ بسبب مظهره المميز.

وقررت الشركة بيع الإصدار بسعر يبدأ من 499000 دولار، أي نصف مليون دولار، وبالرغم من السعر الخيالي، إلا أن الشركة تلقت بالفعل 1342 طلبًا للشراء.

ومن المقرر أن يتم تغطية الجهاز بـ 4.5 كيلوغرام من الذهب عيار 18 قيراطًا، وتم تصميم الجهاز بـ 8 ألواح مصبوبة من الذهب الخالص بالتصميم الهندسي لـ PS5، مع وحدات تحكم مغطاة بجلد التمساح الأصلي، المصبوغ باللون الأسود.



ومن بين المهتمين بشراء التصميم الجديد: نجم كرة السلة ليبرون جيمس، ورجل أعمال روسي يعيش خارج روسيا، ورجل أعمال أمريكي مشهور في مجال تكنولوجيا المعلومات، ولكن لم يتم الكشف عن أسمائهم.

وأعلنت الشركة أن العمل على جهاز Golden Rock سيستغرق حوالي أربعة أشهر، واستعانت ”كافيار“ بمتخصص في الذهب للتصميم المبدئي.

وأصدرت الشركة -أيضًا- إصدارات أخرى للجهاز نفسه من الكربون والجلد، تحت اسم Caviar’s Carbon and Black Leather PlayStation ولكن سيتم بيعهما بسعر أقل كثيرًا.

وتبلغ تكلفة إصدار PlayStation 5 Carbon حوالي 5.839 دولار، وهو مغطى بألياف الكربون الخاصة بالسيارات، مع إصدار من جلد التمساح -أيضًا- بمبلغ 8.140 دولارًا.