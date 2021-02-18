تعرف على مزايا نظام "أندرويد 12" المقبل من غوغل

كشفت تقارير تقنية حديثة أن شركة ”غوغل“ الأمريكية ستجلب العديد من التحسينات والميزات الجديدة في الإصدار الجديد من نظام تشغيلها الشهير ”أندرويد 12“ (Android 12).

وتتوقع مصادر تقنية أن تقوم ”غوغل“ بإطلاق نسخة المعاينة الأولي للمطورين من نظام ”أندرويد 12“ هذا العام، خلال الأسبوع المقبل، أو في بداية شهر مارس.

وتعتبر نسخ المعاينة للمطورين غير مستقرة إلى حد كبير، وليست مخصصة للمستخدمين العاديين، كما تحتفظ غوغل -أيضا- بالحق في إضافة بعض الميزات الجديدة أو حذف بعضها في هذه المرحلة.

وتقتصر نسخ المعاينة للمطورين على هواتف غوغل (Pixel) المدعومة، ولكن يمكنك تجربتها في هواتف أندرويد الأخرى عن طريق تحميل نسخة (GSI) وهي مخصصة لمطوري التطبيقات لإجراء التحقق من صحة التطبيق ولأغراض التطوير.

وبعد إطلاق إصدارين من نسخ المعاينة للمطورين من النظام (Developer Preview)، ننتقل إلى الإصدارات التجريبية العامة التي تحمل اسم (Android 12 Beta)، مع المتوقع أن نرى الإصدار الأول في شهر مايو أو يونيو 2021 وستكون هذه الإصدارات مستقرة إلى حد ما، وستعطينا فكرة واضحة عن ما سيبدو عليه الإصدار النهائي من نظام التشغيل أندرويد 12، بحسب ما أورده موقع ”aitnews“ التقني.

وتشير التوقعات إلى أن شركة ”غوغل“ ستطرح الإصدار النهائي المستقر من نظام (Android 12) في أواخر أغسطس أو في بداية سبتمبر 2021.

وستكون هواتف غوغل (Pixel) هي أول الهواتف التي تحصل على إصدارات مستقرة من نظام (Android 12)، كما هي الحال كل عام.

ويمكن أن نتوقع بعض الأشياء الجيدة في الإصدار القادم والتي نستعرض فيها ما يأتي:

تحديث واجهة المستخدم

بحسب التسريبات سنرى تحديثا كبيرا في واجهة المستخدم، حيث نرى واجهة مستخدم جديدة للوحة الإشعارات، مع استبدال الشفافية على اللوحة بخلفية ذات لون (بيج) Beige فاتح.

وتحتوي أيقونات الإشعارات -الآن- على زوايا مستديرة أكثر وضوحا، وانخفض عدد مربعات الإعدادات السريعة في الحالة الموسعة جزئيا من 6 إلى 4؛ ما يفسح المجال لأيقونات أكبر.

تحسينات في أدوات الشاشة الرئيسة

من المتوقع أن نرى تغييرات كبيرة في أدوات الشاشة الرئيسة (widgets) في نظام ”أندرويد 12″، ولكننا لا نعرف هل ”غوغل“ تخطط لإصلاح شامل للأدوات، أو تخطط على الأقل لإجراء بعض التغييرات.

أدوات جديدة للمحادثات

تشير التسريبات إلى وضع ”غوغل“ أداة جديدة للمحادثات (Conversations widget) في ”نظام أندرويد 12“ قد تبرز الرسائل الأخيرة أو المكالمات الفائتة أو حالات النشاط.

وتعتبر الأداة التي يتم عرضها، صغيرة، ويبدو أنها كبيرة بما يكفي لاستيعاب رسالة أو مكالمة أو حالة واحدة في كل مرة بحجمها الصغير هذا.

مؤشرات الخصوصية

يبدو أن ”غوغل“ تعمل على ما يشبه مؤشرات الخصوصية، إذ أظهرت لقطات مسربة أنه يمكن للمستخدمين تلقي تحذير كمؤشر في شريط الحالة عندما يستخدم التطبيق الكاميرا أو الميكروفون.

وقد يؤدي النقر فوق رموز شريط الحالة هذه إلى إظهار نافذة منبثقة أعلى الشاشة تخبرك بالضبط بالتطبيقات التي تستخدم الكاميرا أو الميكروفون.

تحسين إعدادات الخصوصية

قد تحتوي إعدادات الخصوصية الجديدة على مفاتيح لتعطيل الكاميرا وكتم صوت الميكروفون تماما، بالإضافة إلى تبديل الوصول إلى الموقع.

وقد يجعل نظام (Android 12) إيقاف المستشعرات أكثر سهولة في الوصول إلى المستخدم من خلال وضعه في إعدادات الخصوصية.

ميزات مكافحة التتبع

تتطلع ”غوغل“ إلى تحقيق التوازن بين الخصوصية والإعلانات، وبالتالي من المحتمل أن يكون إصدار غوغل للميزة أقل صرامة وقد لا يتطلب من المطورين الحصول على إذن من المستخدمين لتتبع بياناتهم.

تحسين ميزة تقسيم الشاشة

يُشاع الآن أن غوغل تعمل على تقديم وظيفة ميزة (App Pairs) في ”أندرويد 12″، والتي كانت ”سامسونغ“ قدمتها في واجهة المستخدم الخاصة بهواتفها.

وتتيح تلك الميزة تشغيل تطبيقين ترغب في فتحهما في وقت واحد ثم النقر فوق الرمز الناتج للقيام بذلك بسرعة كبيرة، وفي نظام (Android 12) باستخدام ميزة (App Pairs) قد تتمكن من تشغيل تطبيقين في عرض الشاشة المنقسمة بنقرة واحدة.