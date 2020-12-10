مزايا جديدة في تطبيق "خرائط غوغل" تعزز المشاركة المجتمعية

أطلقت شركة ”غوغل“ الأمريكية، تحديثا جديدا لتطبيق ”خرائط غوغل“، كجزء من خطة الشركة لتطوير التطبيق وتحويله من تطبيق خدمي للمواقع الجغرافية إلى تطبيق مجتمعي يقدم المعلومات للأفراد والشركات.

ويتضمن التحديث الجديد الذي جلبته ”غوغل“ لتطبيقها الأشهر في العالم للخرائط، بعض الميزات الجديدة التي تجعله أكثر تركيزا على مشاركة المجتمع، بحسب بيان للشركة، ومن أبرز تلك الميزات:

ميزة خلاصة المجتمع

صُممت ”خلاصة المجتمع“ (Community Feed) لتسهيل الوصول إلى أحدث التطورات في مدينتك، ومن ضمنها: افتتاح مطاعم جديدة، ومعرفة التغييرات في أوقات الخدمة؛ ما يسهل على الشركات المحلية التواصل بشكل أفضل مع عملائها.

ويمكن لمستخدمي ”خرائط غوغل“ الوصول إلى أحدث المراجعات والصور والمنشورات التي أضافها الأشخاص الذين يعرفونهم أو الخبراء المحليون إلى التطبيق، كما تتيح لك هذه الميزة معرفة ما يحدث في منطقتك يوميا.

وضع القيادة المساعد

تساعدك ميزة وضع القيادة المساعد (Driving mode) في إنجاز المهام أثناء التنقل باستخدام ”خرائط غوغل“، إذ يتيح لك الاستماع إلى الرسائل وإرسالها، وإجراء المكالمات والتحكم في تشغيل الوسائط بصوتك، دون مغادرة التطبيق، ما يتيح لك التركيز على الطريق من أجل سلامتك.

ويمكن تفعيل هذه الميزة من خلال إعدادات المساعد الصوتي بالانتقال أولا إلى إعدادات مساعد غوغل الصوتي، ثم الضغط على خيار (a round)، ثم الضغط على خيار ”وضع القيادة“، ثم قم بتفعيله.

المراسلة داخل تطبيق خرائط غوغل

طورت ”غوغل“ أدوات جديدة في تطبيق الخرائط ومحرك البحث لمساعدة العلامات التجارية على التواصل مع العملاء بسهولة، حيث يمكن للشركات التي لديها ملف تم التحقق منه الآن دمج الرسائل التجارية مباشرة في نشاطها في ”خرائط غوغل“؛ ما يسمح للعملاء بالتفاعل مع الشركات وطرح الأسئلة داخل التطبيق.

يمكن للعملاء التواصل مع أي شركة أو نشاط تجاري عبر تطبيق خرائط غوغل من خلال الضغط على زر (رسالة) الذي يظهر ضمن بيانات النشاط التجاري. وستظهر هذه الرسائل في قسم (الرسائل) في علامة تبويب (التحديثات) Updates في التطبيق.

رؤى الأداء المحدثة للشركات

يسهل هذا التحديث الذي يركز على الشركات تتبع مدى جودة أداء الشركة من خلال قياس عدد تفاعلات العملاء التي بدأت من الخرائط والبحث، ومن هنا تستطيع الشركات والأنشطة التجارية الوصول إلى إحصائيات حول الأداء والتفاعل مع العملاء من خلال ”خرائط غوغل“.

وينتظر أن تضيف ”غوغل“ المزيد من البيانات في هذه الميزة في أوائل العام المقبل، مثل البيانات التي توضح هل العملاء شاهدوا ملف نشاطك التجاري عبر الخرائط أو محرك البحث، ومن أي جهاز رأوه، أمِن هاتف أم من جهاز لوحي أم من حاسوب مكتبي.